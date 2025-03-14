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Konya'daki depremlere ilişkin Naci Görür'den ilk yorum: Tüm bölgeyi etkileyebilir

Konya'daki depremlere ilişkin Naci Görür'den ilk yorum: Tüm bölgeyi etkileyebilir
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Konya'nın Kulu ilçesinde meydana gelen depremlerin ardından Prof. Dr. Naci Görür'den ilk yorum geldi. Görür yaptığı açıklamada "Tüm bölgeyi etkileyebilir" dedi.

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığının (AFAD) internet sitesinde yer alan bilgiye göre, merkez üssü Konya'nın Kulu ilçesi olan bir deprem kaydedildi. Deprem saat 14.44'de 4.2 büyüklüğünde gerçekleşti. Depremlerin yerin 11.42 kilometre derinliğinde meydana geldiği belirlendi.

İKİNCİ DEPREM OLDU

4.2 büyüklüğündeki depremin ardından 3,6 büyüklüğünde bir deprem daha meydana geldi. Aynı bölgede meydana gelen depremin derinliği 2.9 kilometre olarak ölçüldü.

PANİĞE NEDEN OLDU

Peş peşe gelen depremlerin ardından ilçeden yaşayan yurttaşların kısa süreli panik yaşadığı belirtilirken; depremin herhangi bir can ve mal kaybına neden olmadığı bildirildi.

NACİ GÖRÜR'DEN İLK YORUM

Depremin ardından deprem bilimciProf. Dr. Naci Görür, Konya depremlerinin ardından sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla ilk değerlendirmesini kamuoyu ile paylaştı.

"Bugün Konya, Tavşancı-Kulu yöresinde 4,2 büyüklükte sığ bir deprem oldu" diye yazan Görür, "Haritada belirgin değil ama bu deprem sağ yönlü, yanal atımlı Eskişehir Fay Zonunun Tuzgölü'ne doğru devamı üzerinde oldu. Bu fay Eskişehir, dahil bölgeyi etkileyebilecek büyük bir fay" ifadelerini kullandı.

Görür ayrıca şu fotoğrafı paylaştı:

Konya'daki depremlere ilişkin Naci Görür'den ilk yorum: Tüm bölgeyi etkileyebilir

Haberler.com / Serhat Yılmaz - Yaşam
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