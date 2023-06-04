Konya'da Karatay Çevre ve Çocuk Şenliği düzenlendi

Konya'da "Karatay Çevre ve Çocuk Şenliği" gerçekleştirildi

KONYA - Konya'nın merkez Karatay İlçe Belediyesi tarafından Dünya Çevre Günü dolayısıyla "Karatay Çevre ve Çocuk Şenliği" düzenledi.

Karatay Belediyesinin organize ettiği "Karatay Çevre ve Çocuk Şenliği" Karatay Olimpiyat Parkı'nda yoğun bir katılımla gerçekleştirildi. İki gün süren şenlikte; "Dönüştüratör ve Lemi Abi ile Geri Dönüşüm Atölyesi", "Şarkılı Masallar", "Meddah Gösterisi", "Karacan Çocuk Tiyatrosu", "Bubble Show", "Aslı Abla ile Sıfır Atık Tiyatrosu", "Barış Kent ile Sıfır Atık Atölyesi", Niloya Müzikali", "Kukuli Müzikali", "Elif'in Düşleri Müzikali" ve "Harika Kanatlar Müzikali", şenliğe katılan binlerce çocuğa unutulmaz 2 gün yaşattı. Dünya Çevre Günü çerçevesinde düzenlenen şenlikte eğlenceli etkinliklerin yanında eğitici atölyeler de yer aldı. Kurulan çadırlardaki; "Atıkball", "Uçan Balon Atölyesi", "Sepet Örgü Atölyesi", "Akıl ve Zeka Oyunları Atölyesi", "Balon Katlama Atölyesi", "Bileklik Atölyesi", "Ebru Atölyesi", "Yüz Boyama Atölyesi" ve daha birçok atölyede binlerce çocuk, aileleriyle birbirinden güzel etkinliklere katıldı.

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Karatay Belediye Başkanı Hasan Kılca da, "Karatay Çevre ve Çocuk Şenliği'nin yapıldığı Karatay Olimpiyat Parkı'nda çocuklarla buluştu etkinliklere katıldı. Şenliği Dünya Çevre Günü çerçevesinde organize ettiklerine vurgu yapan Başkan Hasan Kılca, "Hepinizi çok seviyoruz. Okullar kapanmadan böyle güzel bir etkinlikle bir araya gelelim istedik. Dünya Çevre Günü dolayısıyla düzenlediğimiz Çevre ve Çocuk Şenliğimize katılan herkese teşekkür ediyorum. Bundan sonraki dönemde de böyle etkinlikler yapmayı planlıyoruz. Tüm hemşehrilerimiz için çalışıyoruz ama gözbebeklerimiz yavrularımız için ne yapsak azdır. Karatay Belediyesi olarak çocuklarımızın her anında yanlarında olmayı sürdürüyoruz. Parkımızın hemen yanında içerisinde yüzme havuzu, spor salonları, dış sahalar ve daha birçok bölümün olduğu Karatay Spor Merkezi'ni inşa ediyoruz. İnşallah buralardan başarılı sporcularımız yetişecek. Biz sizler için çok çalışmaya devam edeceğiz inşallah. Bakın içinde bulunduğumuz Olimpiyat Parkımızı sizler için yeniden düzenledik. Buraya Trafik Eğitim Parkı da yaptık. Kafe Karatay hizmete girdi" dedi.

Başkan Kılca'ya teşekkür

"Karatay Çevre ve Çocuk Şenliği'ne katılan çocuklar ve aileleri de etkinliği çok beğendiklerini ifade ederek, organizasyon dolayısıyla Karatay Belediye Başkanı Hasan Kılca'ya teşekkür etti.

Çocuklarını şenliğe getiren Orhan Esen, "Çok güzel bir şenlik. Birçok etkinlik ve eğlence alanı kurulmuş. Çocuklarımız da eğleniyor. Şenlik için Karatay Belediyesine teşekkür ediyorum. Karatay için çok güzel bir etkinlik" dedi. Ahmet Dinç de şenlik için Karatay Belediye Başkanı Hasan Kılca'ya teşekkür etti. Dinç şunları aktardı; "Çok güzel olmuş. Karatay Belediye Başkanımız Sayın Hasan Kılca'ya teşekkür ediyorum. Çocuklarımızı şenliğe getirdik ve hepsi gayet mutlu. Onlar mutlu olunca bizler de mutlu oluyoruz. Bu şenliğin her yıl olmasını istiyoruz" diye konuştu.

Şenlikte doyasıyla eğlendiklerini söyleyen çocuklar ise, "Gerçekten çok eğlenceli ve çok güzel bir şenlik olmuş. Oyun parkları, boyama alanları, balon gösterileri ve televizyonda gördüğümüz çizgi film kahramanlarını karşımızda görmek çok güzeldi. Belediye başkanımızın biz çocuklar için bu şenliği düzenlemesi çok güzel. Sıfır atık ve çevre ile ilgili de şeylerin olması çok güzel olmuş. Karatay Belediye Başkanımız Hasan Kılca'ya teşekkür ediyoruz" dedi.