Kocasinan Belediyesi, Erkilet Millet Bahçesi'ni Açıyor

Kocasinan Belediyesi tarafından Kayseri'nin eşsiz şehir manzarasıyla dikkat çeken ve toplamda 70 bin metrekare alana yapılacak Erkilet Millet Bahçesi, bilimden spora birçok alanda vatandaşların yeni gözdesi olacak.

Hıdırellez Gök Gözlem Evi'nin hemen yanı başında yer alacak Erkilet Millet Bahçesi'nde vatandaşları bilimden spora birçok aktivite karşılayacak. 70 bin metrekare alana kurulan millet bahçesinde yer alacak etkinlik alanları vatandaşların sosyal hayatına renk katacak. Erkilet Millet Bahçesi'ni şehrin en güzel manzarasına kurduklarını söyleyen Kocasinan Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Çolakbayrakdar; "Erkilet Millet Bahçesi'nde 70 bin metrekarelik bir alan üzerindeki bir bölgedeyiz. Burası manzara olarak en güzel olan bir nokta. Erciyes'e, şehre hakim bir noktada. Vatandaşlarımız geldikleri zaman burada seyir keyfin olan bir mekan içerisinde olacaklar. Ancak burası sadece millet bahçesi olarak vakit geçirilebilecek bir alan olmaktan ziyade hemen yanı başındaki Hıdırellez tepesindeki yapmış olduğumuz Gök Gözlem Evi ve Astronomi Müzesi'yle hemen bunun altındaki yapacağımız Astronomi Köyü ile birlikte burada kuracağımız bir habitatla gençlerimiz, çocuklarımız uzayla, havacılıkla, gök gözlemleriyle vakit geçirebilecekleri, bilimsel çalışmalar yapabilecekleri bir mekan olacak. Bir tarafta millet bahçesi, içerisindeki spor alanları ve bir diğer tarafta astronomi merkezi gibi içerisinde birden çok etkinliğin bulunacağı bir mekan olacak. Aileler geldikleri zaman, gençler geldikleri zaman arkadaşları ile birlikte vakit geçirebilecekleri büyük bir mekanı şehrimize kazandırıyoruz. Şimdiden hayırlı olsun" ifadelerini kullandı.

Millet bahçesini tamamlamak için yoğun şekilde çalışıldığını da sözlerine ekleyen Başkan Çolakbayrakdar; "Mevsim şartları ile birlikte sonbahar olduğu için yağış ve havanın soğuyacağı zaman kadar buradaki çalışmalarımız devam edecek. Ondan sora bitiremezsek, baharla birlikte kalan çalışmaları tamamlayıp, şehrimize ve vatandaşlarımızın hizmetine sunmuş olacağız" şeklinde konuştu. - KAYSERİ