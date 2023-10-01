Koçarlı Belediye Başkanı Nedim Kaplan'dan Yaşlılar Günü Mesajı

Koçarlı Belediye Başkanı Nedim Kaplan, 1 Ekim Dünya Yaşlılar Günü dolayısıyla bir mesaj yayımladı. Başkan Kaplan, yaşlılara verilmesi gereken önemi vurgulayarak, onların toplumun değerli varlıkları olduğunu belirtti.

Koçarlı Belediye Başkanı Nedim Kaplan 1 Ekim Dünya Yaşlılar Günü dolayısıyla bir mesaj yayımladı.

Başkan Kaplan 1 Ekim Dünya Yaşlılar Günü dolayısıyla yayımladığı mesajında, "Bugün çağdaş ve kolay yaşam imkanlarına kavuşmamızda sınırsız katkıları olan yaşlılarımıza her türlü desteği vermeli, duygu, düşünce ve deneyimleriyle toplumumuzun vazgeçilmez değerleri olduklarını hatırlatarak onlara hak ettikleri ilgiyi ve saygıyı göstermeliyiz" dedi.

Geçmişi bugüne taşıyan yaşlıların, bugünle gelecek arasında kurulacak köprünün yapı taşlarını oluşturmakta olduğunun altını çizen Başkan Kaplan "Yaşlılarımız, toplumsal, kültürel, etik değerlerimizi gelecek kuşaklara aktarmamızı sağlamaktadır. Yaşanmışlıklarıyla geçmişimizi hatırlatan, örnek aldığımız tecrübeleriyle geleceğimizin şekillenmesini sağlayan yaşlılarımız, Örfleri, adetleri, gelenekleri ve hoş sohbetleri ile dün ile bugün arasında köprü kurarak, kültürümüzü ve değerlerimizi yarınlara taşımamızı sağlayan en değerli varlıklarımızdır. Yaşlılarımızın toplumsal yaşama aktif olarak katılmalarını, sosyal, kültürel ve ekonomik haklara sahip ve kimseye muhtaç olmadan yaşamalarını sağlamak, şahsım ve Koçarlı Belediyesi olarak öncelikli görevimizdir. Her bireyin kendisinin de yaşlanacağını her zaman hatırında tutması gerekir. Yaşlılarına gereken önemi vermeyen, onlara sahip çıkmayan ihtiyaç duydukları sevgi ve saygıyı kendilerinden esirgeyen bir toplumun güven ve huzur içinde olması mümkün değildir" ifadelerini kullandı.

Başkan Kaplan ayrıca, "Ülkemizin ve bizlerin geleceği için birçok fedakarlık gösteren büyüklerimizi saygı ve sevgiyle anıyor, hayatlarının bundan sonrasını sağlıklı ve mutlu geçirmelerini temenni ederek, bizleri bugünlere getiren ve geleceğe hazırlayan tüm yaşlılarımızın 1 Ekim Dünya Yaşlılar Günü'nü kutluyorum" dedi. - MUĞLA