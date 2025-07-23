Kocaeli'de Kırılan Ağaç Dalı Altında Kalarak Hayatını Kaybeden Genç Kadın

KOCAELİ'nin Gölcük ilçesinde kırılan ağaç dalının altında kalarak beli kırılan Seda Karakol (21), hayatını kaybetti.

Gölcük ilçesi Değirmendere Yalı Mahallesi Çınarlık Meydan'da 6 Temmuz tarihinde saat 14.30 sıralarında meydana gelen olayda çınar ağacının kırılan dalının altında kalan 3 kişi yaralandı. Erdem Ulak (59), kaldırıldığı özel hastanede hayatını kaybetti. Aynı olayda beli kırılan, Gölcük Necati Çelik Devlet Hastanesi'nde ameliyat edilen ve bir süre önce taburcu olan Seda Karakol da fenalaşınca kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti. Karakol'un cenazesinin memleketi Giresun'da toprağa verileceği öğrenildi.