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Kızıl Goncalar dizisinden hayranlarını yıkan haber

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Son dönemin en çok konuşulan yapımlarından biri olan Kızıl Goncalar dizisinin 50. bölümde final yapacağı öğrenildi.

Hem iddialı senaryosu hem de oyuncu kadrosuyla adından söz ettirmeyi başaran Kızıl Goncalar dizisinin kalan 10 bölümüyle hikayesini tamamlayarak haziran izleyicilere veda etmesi bekleniyor.

Kızıl Goncalar dizisinden hayranlarını yıkan haber

FİNAL İÇİN SON 9 BÖLÜM

Özcan Deniz ve Özgü Namal'ın başrollerini paylaştığı yapım, seküler ve mutaassıp yaşamların kesişimini işleyen senaryosuyla dikkat çekmişti.Kızıl Goncalar'ın final yapacağı bölüm henüz belli değil ancak dizinin Haziran 2025'te 50. bölümlerde sona ereceği tahmin ediliyor. Şu ana kadar 41 bölüm yayınlanan dizi, kalan 10 bölümüyle hikayesini tamamlayarak izleyicilere veda etmesi bekleniyor.

Kızıl Goncalar dizisinden hayranlarını yıkan haber

YAPIMCI DA İŞARET ETMİŞTİ

Kızıl Goncalar'ın final kararı, yapımcı Faruk Turgut'un daha önce yaptığı açıklamalarla netlik kazanmıştı. Turgut, "Mevcut yapısında devam edip bu sezon sonunda bitecek. Kızıl Goncalar'ı biz uzun ömürlü düşünmedik. Kesin bitecek" diyerek dizinin 2. sezonun ardından ekranlara veda edeceğini belirtmişti.

Kızıl Goncalar dizisinden hayranlarını yıkan haber
Kaynak: Haberler.com / Yaşam
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