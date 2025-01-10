Tepki çeken Kızıl Goncalar fragmanı yayından kaldırıldı!

Kızıl Goncalar dizisinin 34. bölüm fragmanındaki bir sahnede "Birgül" karakterinin türbanını ateşe attığı ile ilgili çok sayıda eleştiri gelince yapım şirketi konuya ilişkin açıklamada bulundu.

' Kızıl Goncalar' dizisinin 34. bölüm fragmanı yayımlanır yayımlanmaz gündeme oturdu. "Birgül" karakterinin türbanını ateşe attığı iddiaları tepki çekti. Sosyal medyada konu hakkında binlerce yorum yapıldı.

FRAGMAN YAYINDAN KALDIRILDI

Tepkiler bitmek bilmeyince fragman yayından kaldırıldı ve yapım şirketi olan Gold Film bir açıklama yaptı. Açıklamada şu ifadelere yer verildi:

"Kızıl Goncalar dizimizin 34. bölüm fragmanında yer alan bir sahneyle ilgili yanlış bir algının oluştuğunu üzülerek görmekteyiz. Söz konusu sahnede, oyuncunun başındaki türbanını çıkararak ateşe attığı yönündeki yorumlar gerçeği yansıtmamaktadır.

"HASSASİYET VE SAYGI"

Ateşe atma planı olmadığı halde ateşe atılmış gibi yorumların yapılması maalesef yanlış anlaşılmalara fırsat vermiştir.

33 bölüm boyunca gösterdiğimiz hassasiyet ve saygının, dizi tamamlanana kadar aynı şekilde devam edeceğini vurgulamak isteriz. Kamuoyuna saygıyla duyurulur."