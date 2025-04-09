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Kırşehir Belediyesi, yaptırdığı Atatürk heykelini depoya kaldırdı

Kırşehir Belediyesi, yaptırdığı Atatürk heykelini depoya kaldırdı
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CHP'li Kırşehir Belediyesi tarafından 2020 yılında yaptırılan, estetik açıdan eleştirilen Atatürk heykelini önce birkaç farklı yerde sergiledi. Bir süre sonra ortadan kaybolan heykelin depoya kaldırıldığı öğrenildi.

Kırşehir Belediyesi tarafından 2020 yılında yaptırılan ve Mustafa Kemal Atatürk'ün kahve içerken tasvir edildiği heykel, yıllar içerisinde farklı alanlara taşındıktan sonra depo alanında görüldü.

Kırşehir Belediyesi, yaptırdığı Atatürk heykelini depoya kaldırdı

ATATÜRK HEYKELİNİN YERİNİ SÜREKLİ TAŞIDILAR

Kırşehir Belediyesi tarafından 2020 yılında yaptırılan Atatürk heykeli, ilk olarak Ahi Evran Külliyesi önüne yerleştirildi. Estetik açıdan eleştirilen heykel, daha sonra Neşet Ertaş Kültür ve Sanat Merkezi girişine taşındı.

Kırşehir Belediyesi, yaptırdığı Atatürk heykelini depoya kaldırdı

BELEDİYE EN SONUNDA DEPOYA KALDIRDI

Burada da kısa süre sergilenen heykel, bir süre sonra ortadan kayboldu. En son depoda görüntülenen heykel, şehirde tepkiye neden oldu.

Kırşehir Belediyesi, yaptırdığı Atatürk heykelini depoya kaldırdı

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Turan Yiğittekin - Yaşam
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Yorumlar (1)

Haber YorumlarıMustafa Yörükoglu:

Ne demek Atatürk'ü depoya kaldırmak,suç bu!

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