Kırşehir Belediyesi, yaptırdığı Atatürk heykelini depoya kaldırdı

Kırşehir Belediyesi tarafından 2020 yılında yaptırılan ve Mustafa Kemal Atatürk'ün kahve içerken tasvir edildiği heykel, yıllar içerisinde farklı alanlara taşındıktan sonra depo alanında görüldü.

ATATÜRK HEYKELİNİN YERİNİ SÜREKLİ TAŞIDILAR

Kırşehir Belediyesi tarafından 2020 yılında yaptırılan Atatürk heykeli, ilk olarak Ahi Evran Külliyesi önüne yerleştirildi. Estetik açıdan eleştirilen heykel, daha sonra Neşet Ertaş Kültür ve Sanat Merkezi girişine taşındı.

BELEDİYE EN SONUNDA DEPOYA KALDIRDI

Burada da kısa süre sergilenen heykel, bir süre sonra ortadan kayboldu. En son depoda görüntülenen heykel, şehirde tepkiye neden oldu.