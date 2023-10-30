Kırklareli'nde evlenen bir çift, Vali Birol Ekici'den Togg'u gelin arabası yapmak için talep etti. Vali Ekici, çiftin talebini kabul ederek TOGG'u tahsis etti ve çiftin mutluluğuna katkıda bulundu. Süslenen TOGG ile çift, şehir merkezi ve Kula köyünde tur attı.

Kırklareli Valiliği, çiftin talebi üzerine Togg'u gelin arabası olarak tahsis etti

Kırklareli'nde bir çiftin talebi üzerine Valiliğe ait olan Togg gelin arabası oldu.

Kırklareli'nde evlenen bir çift Vali Birol Ekici'den Togg'u gelin arabası yapmak için talep etti. Talebin üzerine Vali Ekici Şüheda ve Şevket Çınar çiftine Togg'u tahsis etti.

Süslenen TOGG ile çift şehir merkezi ile Kula köyünde tur attı.

Ekici sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda "Valiliğimiz hizmet aracı Togg'u gelin arabası olarak tahsis ederek, çiftimizin mutluluklarına mutluluk kattık" dedi. - KIRKLARELİ