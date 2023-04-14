Kilis'te depremde hasar gören apartman çöktü
Yaşam Haberleri
Kahramanmaraş merkezli depremlerde ağır hasar gören Sakıp Mahallesi'ndeki 6 katlı Nedim Apartmanı, boşaltıldıktan sonra çöktü. Ekipler enkaz altında kalan olup olmadığını araştırıyor.
KİLİS'te depremde ağır hasar görünce boşaltılan 6 katlı apartman çöktü. Ekipler, enkaz altında kalan olup olmadığını araştırıyor.
Kahramanmaraş merkezli depremlerde ağır hasar gören Sakıp Mahallesi'ndeki 6 katlı Nedim Apartmanı, büyük bir gürültüyle çöktü. İhbar üzerine bölgeye ekipler sevk edildi. Bölgede güvenlik önemi alan ekipler, enkaz altında kalan olup, olmadığını araştırıyor.
Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Yaşam