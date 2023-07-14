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Kıbrıs gazisi Durmuş Cihanbey'in cenazesi toprağa verildi

Yaşam Haberleri

Konya'nın Seydişehir ilçesinde tedavi gördüğü hastanede yaşamını yitiren Kıbrıs gazisi Durmuş Cihanbey'in cenazesi, Tepecik Mahallesi'nde kılınan cenaze namazının ardından Tepecik Mezarlığı'nda defnedildi. Cenaze törenine Seydişehir Kaymakamı Deniz Pişkin, Belediye Başkanı Mehmet Tutal, İlçe Jandarma Komutanı Salih Yahya Koca, gaziler ve vatandaşlar katıldı.

Konya'nın Seydişehir ilçesinde Kıbrıs gazisi Durmuş Cihanbey'in cenazesi toprağa verildi.

Konya'da tedavi gördüğü hastanede yaşamını yitiren Cihanbey'in cenazesi, Tepecik Mahallesi'nde kılınan cenaze namazının ardından Tepecik Mezarlığı'nda defnedildi.

Cenaze törenine Seydişehir Kaymakamı Deniz Pişkin, Belediye Başkanı Mehmet Tutal, İlçe Jandarma Komutanı Salih Yahya Koca, gaziler ve vatandaşlar katıldı.

Kaynak: AA / Kadriye Coşkun - Yaşam

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