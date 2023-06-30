- Kesmeye kıyamadıkları 2 asırlık meşe ağacı yol ortasında kaldı

KONYA - Konya'nın Derebucak ilçesine bağlı Durak Mahallesi'nde yol ortasındaki 2 asırlık meşe ağacının korunmaya alınması için çalışma başlatıldı.

Yerleşim merkezinde bir bahçe içerisindeyken yola dönüşünce cadde ortasında kalan ve iki tarafından araçların geçtiği asırlık meşe ağacı görenlerin ilgisini çekiyor. Durak Mahallesi Muhtarı Hasan Akçay, 1800'lü yılların başında yerleşim merkezine dikildiği tahmin edilen köyün simgesi haline gelen meşe ağacının daha önceki yıllarda etrafının bahçe olduğunu belirterek, "Geçmişte ağacın etrafı bahçeymiş ama bizler hatırlamıyoruz. Yanından dar bir yol geçiyormuş. Yıllar sonra bu ağaç köylülerimiz tarafından bakılarak bu hale getirilmiş. Hatta gövdesinin içerisine taş atılan kovan bulunuyordu. Çocuklar burada saklambaç oynardı. Köylülerimizden birisi o bölgeyi yaktıktan sonra ağaç kendi kendini onararak bu hale geldi. Tahminimiz 200 yıllık bu ağaç. Yol genişletildi ama ağaç kesilmedi. Şimdi etrafından araçlar geçiyor. Köylümüz ormanları korur, kesmemeye gayret eder. Çevre ve Şehircilik ve İklim Değişikliği İl Müdürlüğüne bu ağacın korumaya alınması için muhtarlık olarak başvuruda bulunduk, sonuç bekliyoruz. Ayrıca, üzerinden elektrik hatları geçtiği için özellikle yağışlı havalarda tehlike arz ediyor. Bunun için de kapalı kablo sistemine geçilmesini istiyoruz" dedi.

Durak Mahallesi eski muhtarlarından Hami Okur da, ağacın bilinenin aksine 300 yaşında olduğunu düşündüklerini ifade ederek, "Bu ağacın olduğu yer bahçeydi. Benim muhtarlık dönemimde içeriye aldım. Yol yaptım. Yol yapınca ağacı kesmeyi hiç düşünmedik. Bu hale getirdik. Burası 5-6 kişinin bahçesiydi. Feragat etti köylüler, şimdi yol ortasında böyle bir ağaç meydana geldi. Kavşak gibi yanlarından araçlar geçiyor" şeklinde konuştu.

Mahalle sakinlerinden Mehmet Emin Koçak ise, meşe ağacının zaman içerisinde yol ortasında kaldığını belirtirken, Mehmet Akdede 84 yaşında olduğunu vurgulayarak, "Bu ağacın ekildiğini, dikildiğini bilen yok. İşte bu şekilde yetişmiş. Gölgesine araba da konulan, bizim neşe alıp durduğumuz bir ağacımızdır" diye konuştu.

(ARÖ-FÇ-FM-