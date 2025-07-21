Kılıçdaroğlu'nun ikiz kardeşi aidat kavgasında kalp krizi geçirerek hayatını kaybetti

Kılıçdaroğlu'nun ikiz kardeşi aidat kavgasında kalp krizi geçirerek hayatını kaybetti
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Eski CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun ikiz kardeşi Adil Kılıçdaroğlu, yaşadığı sitedeki aidat tartışmasında kalp krizi geçirerek hayatını kaybetti.

Eski CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun ikiz kardeşi Adil Kılıçdaroğlu, Balıkesir Burhaniye'de yönetici olduğu sitede çıkan aidat tartışmasında geçirdiği kalp krizi nedeniyle yaşamını yitirdi.

76 yaşındaki Adil Kılıçdaroğlu'nun yaşamını yitirmesine ilişkin Balıkesir Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Akın, X hesabından paylaşım yaptı. Akın, yaptığı paylaşımda "Önceki Dönem Genel Başkanımız Sn. Kemal Kılıçdaroğlu'nun ikiz kardeşi Adil Kılıçdaroğlu'nun vefatını büyük bir üzüntüyle öğrendim. Merhuma Allah'tan rahmet, Kılıçdaroğlu ailesine, yakınlarına ve tüm sevenlerine başsağlığı diliyorum. Mekânı cennet olsun" ifadelerini kullandı.

Kılıçdaroğlu'nun ikiz kardeşi aidat kavgasında kalp krizi geçirerek hayatını kaybettiAdil Kılıçdaroğlu

AİDAT TARTIŞMASINDA KALP KRİZİ GEÇİRDİ

Adil Kılıçdaroğlu'nun, Balıkesir Burhaniye'de yönetici olduğu sitede çıkan aidat tartışması nedeniyle geçirdiği kalp krizi sonucu hayatını kaybettiği öğrenildi.

Kaynak: Haberler.com / Yaşam
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Yorumlar (4)

Haber YorumlarıSu ile Çok Oluyor:

Etraf mutsuzluk dolu. Mutsuzlukdan dolayı kalp krizi geçirmiş ve ölmüş olabilir. Aidat tartışmasını boş verip biraz limonata veya kiraz suyu içip mutlu olmaya çalışmalıydı. Vişne suyunu bol bol su ile karıştırıp içseydi belki kalbi kendisini iyi his ederdi.

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Haber YorumlarıSeyhmus Aydin:

Mekanı cennet olsun

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Haber YorumlarıSeyhmus Aydin:

Reisin eski kullandığı bir lafı var fakir calmasini becernedigi için fakirdir zengin çalmasını biliyor

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Haber YorumlarıSeyhmus Aydin:

Hırsız olmadığı için fakir kslm8s

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