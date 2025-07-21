Kılıçdaroğlu'nun ikiz kardeşi aidat kavgasında kalp krizi geçirerek hayatını kaybetti

Eski CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun ikiz kardeşi Adil Kılıçdaroğlu, Balıkesir Burhaniye'de yönetici olduğu sitede çıkan aidat tartışmasında geçirdiği kalp krizi nedeniyle yaşamını yitirdi.

76 yaşındaki Adil Kılıçdaroğlu'nun yaşamını yitirmesine ilişkin Balıkesir Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Akın, X hesabından paylaşım yaptı. Akın, yaptığı paylaşımda "Önceki Dönem Genel Başkanımız Sn. Kemal Kılıçdaroğlu'nun ikiz kardeşi Adil Kılıçdaroğlu'nun vefatını büyük bir üzüntüyle öğrendim. Merhuma Allah'tan rahmet, Kılıçdaroğlu ailesine, yakınlarına ve tüm sevenlerine başsağlığı diliyorum. Mekânı cennet olsun" ifadelerini kullandı.

Adil Kılıçdaroğlu

AİDAT TARTIŞMASINDA KALP KRİZİ GEÇİRDİ

Adil Kılıçdaroğlu'nun, Balıkesir Burhaniye'de yönetici olduğu sitede çıkan aidat tartışması nedeniyle geçirdiği kalp krizi sonucu hayatını kaybettiği öğrenildi.