Adana'da motosiklet kazasında hayatını kaybeden sosyal medya fenomeni Burak Can Taşan'ın evlenme teklifi ettiği ve evlilik hazırlığına başladığı sevgilisi Yaren Kara'nın sosyal medyada yaptığı duygusal paylaşım, herkesi derinden etkiledi.

Kazada ölen fenomenin evlenme teklifi ettiği sevgilisi sözleriyle yürekleri yaktı

ADANA - Adana'da motosiklet kazasında ölen sosyal medya fenomeni Burak Can Taşan, son yolculuğuna gözyaşları ile uğurlanırken, evlenme teklifinde bulunduğu ve evlilik hazırlığına başladığı sevgilisinin soyla medyada yaptığı paylaşımı yürekleri yaktı.

Olay, Sarıçam ilçesine bağlı Remzi Oğuz Arık Mahallesi Kozan Caddesi'nde meydana geldi. İddiaya göre Burak Can Taşan (23), kullandığı motosikletiyle yola çıkan bir köpeğe çarpmamak için manevra yapınca kaza yaptı. Kazanın etkisiyle motosikletten düşen genç yola savruldu. İhbar üzerine bölgeye sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Bölgeye gelen sağlık ekiplerinin Adana Şehir Hastanesine kaldırdığı genç, buradaki müdahalenin ardından Seyhan Devlet Hastanesine sevk edildi. Taşan, yapılan müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Gencin cansız bedeni Adana Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.

Burak Can Taşan'ın cenazesi bugün sabah Adana Adli Tıp Kurumu Morgu'ndan alınarak Buruk Mezarlığına götürüldü.

Kılınan cenaze namazının ardında Taşan'ın cenazesi toprağa verildi. Bu esnada Burak Can Taşan'ın babası Kenan, annesi Zuhal, kız kardeşi Kübra (26), erkek kardeşi Tolga ve evlenme teklifi ettiği kız arkadaşı Yaren Kara, uzun süre gözyaşı döktüler. Ayrıca cenazeye Burak'ın motorcu arkadaşları katıldı.

Burak'ın evlenme teklifi ettiği kız arkadaşı Yaren Kara, sosyal medya da paylaştığı mesajda, "Bir kişiyi bile incitmedin sevgilim. Hayatımda gördüğüm en iyi kalpli en güler yüzlü insan sendin ve hep sen olacaksın. Ne çok sevenin varmış ne çok kişiyi üzdün. Giderken toprak seni üzmeyecek biliyorum. Allah'a emanetsin kalbim" dedi. Kara, Burak Can Taşan'ın aldığı çiçeğe sarılarak gözyaşı döktü.