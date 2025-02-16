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Kayserililer Zirvesi İstanbul'da gerçekleşti, Büyükkılıç'tan birlik ve dayanışma vurgusu !

Kayserililer Zirvesi İstanbul'da gerçekleşti, Büyükkılıç'tan birlik ve dayanışma vurgusu !
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İstanbul CVK Bosphorus Otel'de düzenlenen 7. Kayserililer Zirvesi'nde, İstanbul Valisi, Yargıtay Başkan Vekili ve Kayseri'nin önemli isimleri yer aldı. Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Memduh Büyükkılıç, zirve sonrası yaptığı açıklamada, Kayseri'nin birlik ve dayanışma örneği sergilediğini, kayak merkezinin dünya çapında hizmet verdiğini ve bu yıl 2.5 milyon ziyaretçi ağırladıklarını belirtti.

İstanbul CVK Bosphorus Otel'de bugün gerçekleştirilen 7. Kayserililer Zirvesi, Kayseri'nin önemli isimlerini bir araya getirdi. Etkinlik, İstanbul Valisi Davut Gül, Yargıtay Başkan Vekili Aden Albayrak, AK Parti Genel Başkan Vekili Mustafa Elitaş, AK Parti İstanbul Milletvekili İsmail Emrah Karayel, Saadet Partisi Genel Başkanı Mahmut Arıkan, Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Memduh Büyükkılıç, Kayseri Valisi Gökmen Çiçek ve Kayserispor Başkanı Ali Çamlı gibi birçok önemli ismin katılımıyla gerçekleşti.

Kayserililer Zirvesi İstanbul'da gerçekleşti, Büyükkılıç'tan birlik ve dayanışma vurgusu !

Zirve, kahvaltı organizasyonu ile başlayıp Kuran-ı Kerim tilavetiyle devam etti. Ardından protokol konuşmaları yapıldı.

BÜYÜKKILIÇ'TAN BİRLİK VE BERABELİK VURGUSU

Programın sonunda Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Memduh Büyükkılıç, Haberler.com muhabiri Dilşad Emine Özcan'a özel bir röportaj verdi. Büyükkılıç, Kayseri'nin birlik ve dayanışmanın en güzel örneklerinden birini sergilediğini belirterek şunları söyledi:

"Gerçekten birliğin, dayanışmanın en güzel örneklerinden birini gösteriyor Kayseri. Onların hizmetkârı olmak, belediye başkanı olmak büyük bir onur. Kış mevsimindeyiz ve kayak merkezimizle sadece Türkiye'ye değil, dünyaya hizmet veriyoruz. Bu yıl sezon erken başladı ve bu avantajı kullandık. Şu ana kadar 2.5 milyona yakın ziyaretçimiz oldu. Burada, hiçbir siyasi kaygı gütmeden hemşehrilerimizle birlik ve beraberlik içinde, kucaklaşma anlayışıyla bir araya geldik."

Haberler.com / Muhammed Fatih İnce - Yaşam
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