Kayserililer Zirvesi İstanbul'da gerçekleşti, Büyükkılıç'tan birlik ve dayanışma vurgusu !

İstanbul CVK Bosphorus Otel'de bugün gerçekleştirilen 7. Kayserililer Zirvesi, Kayseri'nin önemli isimlerini bir araya getirdi. Etkinlik, İstanbul Valisi Davut Gül, Yargıtay Başkan Vekili Aden Albayrak, AK Parti Genel Başkan Vekili Mustafa Elitaş, AK Parti İstanbul Milletvekili İsmail Emrah Karayel, Saadet Partisi Genel Başkanı Mahmut Arıkan, Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Memduh Büyükkılıç, Kayseri Valisi Gökmen Çiçek ve Kayserispor Başkanı Ali Çamlı gibi birçok önemli ismin katılımıyla gerçekleşti.

Zirve, kahvaltı organizasyonu ile başlayıp Kuran-ı Kerim tilavetiyle devam etti. Ardından protokol konuşmaları yapıldı.

BÜYÜKKILIÇ'TAN BİRLİK VE BERABELİK VURGUSU

Programın sonunda Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Memduh Büyükkılıç, Haberler.com muhabiri Dilşad Emine Özcan'a özel bir röportaj verdi. Büyükkılıç, Kayseri'nin birlik ve dayanışmanın en güzel örneklerinden birini sergilediğini belirterek şunları söyledi:

"Gerçekten birliğin, dayanışmanın en güzel örneklerinden birini gösteriyor Kayseri. Onların hizmetkârı olmak, belediye başkanı olmak büyük bir onur. Kış mevsimindeyiz ve kayak merkezimizle sadece Türkiye'ye değil, dünyaya hizmet veriyoruz. Bu yıl sezon erken başladı ve bu avantajı kullandık. Şu ana kadar 2.5 milyona yakın ziyaretçimiz oldu. Burada, hiçbir siyasi kaygı gütmeden hemşehrilerimizle birlik ve beraberlik içinde, kucaklaşma anlayışıyla bir araya geldik."