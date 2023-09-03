Kayseri'de sağanak yağış nedeniyle sel meydana geldi
Kayseri'de akşam saatlerinde başlayan sağanak yağmur kent genelinde etkili oldu. 4 ilçede sağanak yağmur nedeniyle sel meydana geldi. Yollar adeta göle dönerken, bazı bölgelerde dere yatakları taştı.
Kayseri'de, akşam saatlerinde başlayan sağanak yağmur kent genelinde etkili oldu. 4 ilçede sağanak yağmur nedeniyle sel meydana geldi.
YOLLAR GÖLE DÖNDÜ
Kayseri'de akşam saatlerinde sağanak yağmur başladı. Kısa sürede şiddetini artıran yağmur, kent genelinde etkili oldu. Yollar sağanak yağmur nedeniyle göle döndü.
DERE YATAKLARI TAŞTI
Yeşilhisar, Pınarbaşı, Hacılar ve Bünyan ilçelerinde sağanak yağmur nedeniyle bazı bölgelerde dere yatakları taşarak, sele neden oldu. Sel nedeniyle araçlar ve ekili araziler zarar gördü. Vatandaşlar sel sularını cep telefonları ile görüntüledi.
Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Metin Değirmenci - Yaşam