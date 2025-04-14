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Kayseri'de Erciyes Dağları Eteklerinde Mutfak Sanatları Merkezi ve Millet Bahçesi

Kayseri'de Erciyes Dağları Eteklerinde Mutfak Sanatları Merkezi ve Millet Bahçesi
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Kayseri'deki Recep Tayyip Erdoğan Millet Bahçesi'nde, Kültür İşleri Daire Başkanı Salih Özgöncü ile gerçekleştirdiğimiz röportajda, 1 milyon 260 bin metrekarelik alanda yer alan sosyal ve kültürel alanlar tanıtıldı. Özellikle Mutfak Sanatları Merkezi, Kayseri'nin eşsiz yemeklerini tanıtmak ve öğretmek amacıyla büyük bir öneme sahip.

Kayseri'nin Erciyes Dağları eteklerinde, Recep Tayyip Erdoğan Millet Bahçesi'nde gerçekleştirilen açılış öncesinde, Haberler.com olarak Kültür İşleri Daire Başkanı Salih Özgöncü ile çok özel bir röportaj yaptık. Özgöncü, yeni kurulan alan hakkında detaylı bilgiler verdi.

Kayseri'de Erciyes Dağları Eteklerinde Mutfak Sanatları Merkezi ve Millet Bahçesi

KAYSERİ'NİN YENİ SOSYAL ALANI: RECEP TAYYİP ERDOĞAN MİLLET BAHÇESİ

"1 milyon 260 bin metrekarelik bir alana kurulan bu millet bahçesi, Türkiye'nin büyüklük açısından ikinci sırada yer alıyor," diyen Özgöncü, bahçede yer alan pek çok sosyal alanı tanıttı. Yeme içme alanları, kütüphane, millet kıraathanesi, il halk kütüphanesi ve kaykay parkuru gibi gençlerin ve ailelerin keyifle vakit geçirebileceği birçok mekan bulunuyor"

MUTFAK SANATLARI MERKEZİ: KAYSERİ'NİN ZENGİN LEZZETLERİ BURADA TANITILACAK

Özellikle Mutfak Sanatları Merkezi, Kayseri'nin mutfak kültürünü tanıtan ve gelecek nesillere öğreten bir merkez olarak dikkat çekiyor. Özgöncü, "Kayseri'nin özel yemeklerini tanıtabileceğimiz ve bu yemeklerin eğitimini verebileceğimiz bir alan inşa ettik. Mutfak Sanatları Merkezi'mizde her şey titizlikle planlandı. Çocuklar için oyun alanları, eğitim odaları ve restoran bölümleri de bulunuyor. Yaptığımız yemeklerin sağlık ve doğallığı bizim için çok önemli," dedi.

Kayseri mutfağının zenginliğinden de bahseden Özgöncü, bu merkezde; tava yemeklerinden kayseri yağlamasına, tepsi mantısından fırınağzı yemeğine kadar birçok yerel lezzetin sunulacağı bilgisini verdi. Ayrıca, çocuklar için özel olarak tasarlanmış sucuk hamburger gibi alternatifler de mevcut olacak.

Özgöncü, "Amacımız Kayseri'nin mutfak kültürünü tanıtarak misafirlerimizi rahat ettirmek ve yerel tatlarla tanıştırmaktır," diyerek bu projenin önemini vurguladı.

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Haberler.com / Dilşad Özcan - Yaşam
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