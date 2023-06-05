Kayseri'de 7 yaşındaki çocuk demir korkuluklara sıkıştı, itfaiye kurtardı

Kayseri'de bir çocuk, pencereden içeri girmek isterken demir korkuluklara sıkıştı. İtfaiye ekipleri tarafından kurtarılan çocuğun sağlık durumunun iyi olduğu belirtildi.