Kayınvalide ve gelinin hareketi söz merasimine damga vurdu! Damat ne yapacağını şaşırdı

Söz merasiminde damada tuzlu kahve ikram eden gelin ve oğluna su getiren kayınvalidenin videosu sosyal medyada çok konuşuldu. Birçok kullanıcı gelini desteklerle, bazı kullanıcılar ise kayınvalideyi savundu.

Söz merasiminde yıllardır uygulanan ve eğlenceli anların yaşandığı 'Tuzlu kahve' geleneği ilginç anlara da sahne oluyor.

SU KONUSUNDA ANLAŞMAZLIK YAŞANDI

Sosyal medyada gündem olan bir videoda, evliliğe ilk adımına atan bir çiftin tuzlu kahve içme anları yer alıyor. Gelinin getirdiği tuzlu kahveyi içen damada annesi bir barda su getiriyor. Bu durumdan hoşlanmayan gelin ise kayınvalidenin getirdiği suyu damada vermeden elinden alıp içiyor.

SOSYAL MEDYAYI İKİYE BÖLDÜ

1 milyon görüntüleme alan video sosyal medyayı da ikiye böldü. Birçok kullanıcı kayınvalidenin eğlenceli anlara engel olduğunu söylerken, birçok kişi tuzlu kahve geleneğinin yanlış anlaşıldığını ve gelinin saygısızlık yaptığını ileri sürdü.