Kastamonu'da kaza sonucu hayatını kaybeden ailenin cenazesi Bodrum'da defnedildi

Tatil için gittikleri Kastamonu'da önceki gün akşam saatlerinde kamyonla çarpışan cipteki Muğla'nın Bodrum ilçesi Konacık Mahallesi'nde yaşayan ve hafriyat işleri yapan Rıdvan Keskin, eşi Naciye Keskin ve 1 yaşındaki çocukları Miranmir Keskin'in cenazeleri Bodrum'a getirildi. Van'ın Özalp ilçesi nüfusuna kayıtlı Keskin ailesi için bugün Bitez Gülsevim Rüştü Kaynak Camii'nde öğle namazının ardından cenaze töreni düzenlendi. Törene, yakınlarının yanı sıra sevenleri katıldı. Ayrı ayrı kılınan cenaze namazı sonrası cenazeler Bitez Mezarlığı'nda toprağa verildi. Cenazede Kesin ailesinin yakınları, gözyaşlarına hakim olamadı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Yaşam