Kastamonu'da deniz kara ile birleşti, yol su altında kaldı

KASTAMONU - Kastamonu'nun Cide ilçesinde etkili olan fırtına sebebiyle, deniz kara ile birleşti. Dev dalgaların vurduğu Cide- Bartın karayolu sular altında kaldı.

Kastamonu'da fırtına etkisini Karadeniz sahil kesiminde sürdürüyor. Cide ilçesinde etkili olan fırtına sebebiyle yaklaşık 5 metreye boyundaki dalgalar sahili dövdü. Deniz ile karanın birleştiği ilçede, Cide ile Bartın arasında ulaşımın sağlandığı D010 karayolu sular altında kaldı. Dev dalgalar kaldırım taşlarını yerinden söktü. Karayolları, polis ve trafik ekipleri yolda güvenlik önlemi alırken, sürücüler ise zor anlar yaşıyor. Karayolunda araçlar geçmekte güçlük çekiyor. Karayolları ekipleri, yola saçılan kaldırım ve denizden sürüklenen çakıl ve taşları iş makineleri ile temizliyor.

Trafo merkezini deniz suyundan korumak için teyakkuza geçtiler

Cide ilçe merkezine elektrik sağlayan trafo merkezinde de denizden taşan sular tehlike oluşturdu. Belediye ekipleri kamyonlarla denizden trafo merkezine gelen suyu engellemek için molozlarla set oluşturmak için çalışma başlattı.

"Sabaha kadar bu mücadele devam edecek"

Çalışmalarla ilgili bilgi veren Cide Belediye Başkanı Mehmet Eşref Mutlu, "3 saattir dalga boyu 5 metreyi geçti. Burada da, bölgemizi besleyen trafo ana merkezimize dalgaların ulaşmaması için mücadele veriyoruz. Engellerimizi koyduk. Sabaha kadar bu mücadele devam edecek. Tüm ekiplerimizle sahadayız. Geçen haftaki fırtınada yollarımızda oluşan problem şu anda yok. Yollarımız açık. Ama bu Cide'nin yıllardır devam edem problemi. Bir an önce dalga kıranların yapılması lazım. Limandaki mendireğin 500 metre daha ileri alınarak bu dalgaların önüne geçilmesi lazım" dedi.