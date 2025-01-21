Yanan otelde can veren kızının acısına dayanamayan baba, kalp krizi geçirdi

Bolu Kartalkaya'da 12 katlı Grand Kartal isimli otelde çıkan yangında 66 kişi yaşamını yitirdi, 51 kişi de yaralandı. Hayatını kaybedenlerden biri de Mardinli Dilara Ermanoğlu oldu.

ACILI BABA KALP KRİZİ GEÇİRDİ

Kızının ölüm haberini alan Ferman Ermanoğlu, Bolu'ya giderek otopsinin yapıldığı hastanenin önünde beklemeye başladı. Kızının acısına dayanamayan Ermanoğlu, bir süre sonra kalp krizi geçirdi. Ermanoğlu, sağlık görevlilerinin müdahalesinin ardından tedaviye alındı.

GENÇ KIZIN CENAZESİ MEMLEKETİ MARDİN'DE TOPRAĞA VERİLECEK

Dilara'nın cenazesinin otopsi işlemlerinin ardından Mardin'in Artuklu ilçesine bağlı kırsal Toruntepe Mahallesi'nde toprağa verileceği öğrenildi.