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Yanan otelde can veren kızının acısına dayanamayan baba, kalp krizi geçirdi

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Türkiye, Kartalkaya'daki yangın faciasında hayatını kaybeden 66 kişiye ağlıyor. Otelde çıkan yangında 24 yaşındaki Dilara Ermanoğlu da hayatını kaybetti. Kızının ölüm haberini alıp, Bolu'ya giden baba Ferman Ermanoğlu, hastane önünde kalp krizi geçirdi.

Bolu Kartalkaya'da 12 katlı Grand Kartal isimli otelde çıkan yangında 66 kişi yaşamını yitirdi, 51 kişi de yaralandı. Hayatını kaybedenlerden biri de Mardinli Dilara Ermanoğlu oldu.

Kartalkaya'dan yürek burkan haber! Kızının acısına dayanamadı

ACILI BABA KALP KRİZİ GEÇİRDİ

Kızının ölüm haberini alan Ferman Ermanoğlu, Bolu'ya giderek otopsinin yapıldığı hastanenin önünde beklemeye başladı. Kızının acısına dayanamayan Ermanoğlu, bir süre sonra kalp krizi geçirdi. Ermanoğlu, sağlık görevlilerinin müdahalesinin ardından tedaviye alındı.

Kartalkaya'dan yürek burkan haber! Kızının acısına dayanamadı

GENÇ KIZIN CENAZESİ MEMLEKETİ MARDİN'DE TOPRAĞA VERİLECEK

Dilara'nın cenazesinin otopsi işlemlerinin ardından Mardin'in Artuklu ilçesine bağlı kırsal Toruntepe Mahallesi'nde toprağa verileceği öğrenildi.

Yanan otelde can veren kızının acısına dayanamayan baba, kalp krizi geçirdi
Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Orhan Oğuz - Yaşam
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Öve öve bitirememiş! Yanan otelin sahibi faciadan 3 gün önce konuşmuş
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Yorumlar (5)

Haber YorumlarıHesap kullanıcısı null:

Kolay değil zoorr

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Haber YorumlarıAhmet Türk:

allah sabır versin kardeşim çok büyük acı tatile gönder acı haber gelsin

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Haber YorumlarıEmrah Güneş:

onun jcin devlet her konuda olmali devletin otelleri olmali un fabrikasi seker fabrikasi telefon fabrikasi araba fabrikasi zincir marketleri olmali ki boyle bir dunyada hersey saglam guvenlikli olsun ama malesef ulke ve dunya tamamen ticaret kumar sistemi üzerine kurulmus insan hayatinin hicbiri degeri yok oysa bu dunya para kazanma yeri degil gecim dunyasi bu yuzden Devlet herseyde olmali ve insan hayatini koruyacak rahatca yasamasini sağlayacak seyler yapmali ihracat turizm rekorlarini kirmak değil Allahu ekber

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Haber YorumlarıMehmet Aydinoglu:

Allah hiç kimseye Evlat acısı vermesin

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Haber Yorumlarımehmet istek:

rakam artabilir kayıplar var çömkecek diye giremiyorlar

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