Karşıyaka Belediyesi İEF'de Yoğun İlgi Görüyor

Karşıyaka Belediyesi'nin, 1 Eylül Cuma günü kapılarını açan İzmir Enternasyonal Fuarı'ndaki (İEF) standı yoğun ilgi görüyor. Hem çocuklara hem de yetişkinlere yönelik renkli etkinlikleri ile çekim noktası olan stant, her gün yüzlerce ziyaretçiyi ağırlıyor. Belediye Başkanı Cemil Tugay "Bu köklü organizasyonun parçası olmaktan, Karşıyaka'mızın enerjisini yansıtmaktan keyif duyuyor, herkesi standımıza bekliyoruz" dedi.

Karşıyaka Belediyesi, Türkiye'nin en köklü fuar organizasyonu olan ve bu yıl 1-10 Eylül tarihleri arasında düzenlenen 92. İzmir Enternasyonal Fuarı'nda (İEF) standı ve etkinlikleri ile fark yarattı. Türkiye'nin ve dünyanın dört bir yanından gelen ziyaretçilere ilçenin tanıtımını yapan Belediye; pek çok kültürel, sportif ve çevreci etkinliğe de imza atıyor. Yetişkinlerin yanı sıra gençlere ve çocuklara da hitap eden aktiviteler, yoğun katılımla gerçekleşiyor.

NİTELİKLİ ETKİNLİKLER

Uzun havuz alanı, Tarih ve Sanat Müzesi önünde açılan Karşıyaka Belediyesi standı; İEF'in ilk 5 gününde; Sportif Yetenek Ölçüm Testi, Tohum Ekim Atölyesi, Cordelion Mutfak Sanatları Merkezi Makarna Atölyesi, Takı Yapım Atölyesi, Bando ve Bando Trio Konserleri, Soda Şişesinden Dekupaj Atölyesi ve Karşıyaka Belediyesi Judo Ekibi Gösterisi ile her yaştan ziyaretçilerin ilgi odağı oldu. Stant önünde uzun kuyruklar oluştu.

HEM ÇOCUKLARA HEM BÜYÜKLERE

Karşıyaka Belediyesi, 6-10 Eylül tarihleri arasında yine birbirinden keyifli ve nitelikli etkinliklere imza atacak. İlk günlerde de yapılan aktivitelerin dışında; Evrensel Çocuk Merkezi'nin 'Saksıda Domates Nasıl Yetiştirilir?' ve 'Kendi Kuklanı Kendin Yap' başlıklı atölyeleri, Sokak Senin Fuar Özel, Karşıyaka Belediyesi Aikido Ekibi Gösterisi, Taş Boyama Atölyesi, Plastik Saksı Yapım Atölyesi, Bez Çanta Atölyesi gerçekleştirilecek.

9 EYLÜL COŞKUSU PAYLAŞILACAK

İzmir'in Kurtuluş Günü 9 Eylül'ün coşkusu Karşıyaka Belediyesi Halk Dansları Topluluğu Gösterisi, Bando ve Bando Trio Konserleri ile yaşanırken, çocuklara sopalı Türk Bayrakları ile ay-yıldızlı balonlar dağıtılacak ve Atatürk temalı resim aktivitesi yapılacak. Her gün yapılan karbon ayak izi ölçümü ve çocuklar için yüz boyama etkinlikleri ile ücretsiz tohum ve tohumlu kalem dağıtımı da 10 Eylül'e kadar devam edecek. Tüm etkinliklerin gün ve saat bilgilerine Karşıyaka Belediyesi'nin sosyal medya hesaplarından ulaşılabilecek.

"HERKESİ BEKLİYORUZ"

Karşıyaka Belediye Başkanı Dr. Cemil Tugay "Bu köklü organizasyonun bir parçası olmaktan, Karşıyaka'mızın enerjisini yansıtmaktan keyif duyuyoruz. Bizi biz yapan özellikleri, hem ziyaretçilere keyifli anlar yaşatan hem de farkındalık yaratan etkinliklerle anlatmaya devam ediyoruz. Herkesi bu heyecanı paylaşmaya, Karşıyaka Belediyesi standına bekliyoruz" dedi.