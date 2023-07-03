Karşıyaka Belediyesi Cordelion Mutfak Sanatları Merkezi'ni açtı

Karşıyaka Belediyesi tarafından 6 ay önce hizmete açılan Cordelion Mutfak Sanatları Merkezi, İzmir'in yeni gastronomi üssü haline geldi. Karşıyaka Belediye Başkanı Cemil Tugay "Karşıyaka'mıza, bölgeye değer katan nitelikli bir gastronomi merkezi kazandırmanın gururunu yaşıyoruz" dedi.

Karşıyaka Belediyesi'nin geçen ocak ayında kente kazandırdığı Cordelion Mutfak Sanatları Merkezi, Ege'nin mutfak kültürünün tanıtımına katkı sunmak ve sektöre nitelikli personel yetiştirmek amacıyla sürdürdüğü çalışmalarla ilgi görüyor.

Yaşar Üniversitesi Gastronomi ve Mutfak Sanatları Bölümü'nün eğitim danışmanlığını yaptığı Cordelion MSM'de 6 aylık süreçte toplam 37 farklı çocuk, genç ve yetişkin atölyesi yapıldı. Uzman şefler eşliğinde düzenlenen atölyelerde onlarca katılımcı, ekmekten çorba yapımına kadar değişik alanlarda eğitim alarak yeteneklerini keşfetme ve geliştirme imkanı buldu. 6 hafta süren temel mutfak ve temel pasta eğitimleriyle hem amatör hem de profesyonel kursiyerlere mesleki donanım kazandırıldı.

Eğitim, sağlıklı yaşam ve etkinlik odaklı bir tesis olarak faaliyet gösteren Cordelion MSM; kent ve mutfak kültürünün gelişimine, sağlıklı beslenmeye ve sosyal hayata katkı sunmak amacıyla çeşitli organizasyonlara da ev sahipliği yaptı. Bu faaliyetler arasındaki Glutensiz Yaşam Festivali, Türk kahvesi söyleşisi, zeytinyağı tadım etkinliği, Nedim Atilla ile gastro-sanat etkinliği, Girit Türkleri Derneği ile mübadelenin 100. yılı söyleşisi, atıksız mutfak ve kompost eğitimleri, çok sayıda kentliyi merkezle buluşturdu.

Şehrin yeni sosyal aktivite alanı haline gelen tesis, sosyal sorumluluk bilinciyle farklı kesimleri de mutfağında ağırladı, özel günleri renkli etkinliklerle taçlandırdı. Engelli bireylere, down sendromlu gençlere, ileri yaşlılara, Alzheimer ve Parkinson hastalarına, 1-3 yaş bebek annelerine ve ev kadınlarına yönelik ayrı ayrı atölyeler düzenlenirken, meslek lisesi öğrencileri için de özel eğitimler yapıldı. Merkez içerisindeki sergi alanında önce Raşit Koçak ve Tülin Çağlar'ın koleksiyonundan "Bir Fincan Daha" adlı Türk kahvesi sergisi, ardından da Karşıyaka Ayaküstü Lezzet Günleri kapsamında düzenlenen ve devam eden "Sokak Lezzetleri" sergisi açıldı.

TEKNOLOJİK ALTYAPISI FARK YARATIYOR

Ahmet Taner Kışlalı Parkı Gondol Kafe yanında bulunan Cordelion Mutfak Sanatları Merkezi'nde uygulamalı eğitimlerin verildiği, yüksek teknolojik donanıma sahip iki farklı atölye alanı ve teorik eğitimlerin verildiği teorik sınıf yer alıyor. Bu alanlarda, ekran ve kamera sistemleri ile eğitimi yakın çekim izleme olanağı bulunuyor. Ayrıca kurulan ses sistemi ile kalabalık gruplarda eğitmen şefler ve uzman akademisyenler, anlatımlarını mikrofon ile gerçekleştiriyor. Merkezin diğer bölümleri ise gastronomi odaklı kütüphane ve dokümantasyon alanı, sergi alanı, açık etkinlik bölümü, oturma ve kafe alanı, giyinme odası ve ofisten oluşuyor.

Cordelion Mutfak Sanatları Merkezi'nin bölge için çok önemli bir kazanım olduğunu vurgulayan Başkan Tugay, şunları söyledi:

"Gastronominin içinde yaşadığımız çağda ihmal edilmemesi gereken bir alan olduğunun bilinciyle kentimize kazandırdığımız bu merkez, kısa zamanda gerçekleştirdiği çalışmalarla önemini ortaya koymuş oldu. Yerel yönetimler düzeyinde Türkiye'de benzeri olmayan bu projeyle, hem yurttaşlarımıza hem de profesyonellere yönelik nitelikli hizmetler üretmenin mutluluğunu yaşıyoruz. Kadim mutfak kültürümüzün tanıtımı ve gelişimi için çalışmaya, sektöre kalifiye elemanlar kazandırarak istihdama katkı sunmaya devam edeceğiz. Tüm destekçilerimize ve emeklerimizi anlamlı kılan yurttaşlarımıza teşekkür ediyoruz."