Kızılay, Kars'ta Yalnız ve İhtiyaç Sahibi Ailelere İftar Yemeği Ulaştırıyor

KARS'ta yalnız yaşayan ve ihtiyaç sahibi olan ailelerin iftar yemeklerini Türk Kızılay Kars Şubesi'nin gönüllü kadınları hazırlıyor. Her gün Kızılay aşevine gelen 20 gönüllü kadın, büyük bir titizlikle pişirdikleri yemekleri yaklaşık 70 aileye ulaştırıyor.

Türk Kızılay Kars İl Başkanlığı, ramazan sebebiyle yalnız yaşayan yaşlılar ve ihtiyaç sahibi ailelere her gün sıcak iftar yemeği ulaştırıyor. Türk Kızılay Şube Başkanlığı tarafından belirlenen 70 aileye iftar yemeğini hazırlamak için 20 kadın gönüllü görev alıyor. Her gün sabah saatlerinde Kızılay Şube binasına gelen gönüllü kadınlar, iftar yemeklerini hazırlıyor. Büyük bir titizlikle hazırlanan yemekler, iftara yakın araçlarla belirlenen adreslere teslim ediliyor.

İftar yemeklerini pişirmede gönüllü olarak görev alan kadınlardan Gültaze Doğanay, "Gönüllü olarak kendi ellerimizle, anne eliyle burada yemek yapıp sofralara bizim de katkımız olsun diye gidiyoruz. Gönül rızasıyla her gün buradayız. Her gün yemeklerimizi yapıp ulaştırmaya çalışıyoruz, onlar da memnun bizler de memnunuz" dedi.

ANNE ELİYLE İFTAR

Türk Kızılay Kars İl Başkanı Kübra Hüryurt, "İçinde bulunduğumuz ay ramazan ayı; sevginin, merhametin ve dayanışmanın en yoğun hissedildiği ve yansıtıldığı bir dönem. Biz bu dönemde sadece aç kalmakla geçirilmeyeceğini, insanların ihtiyaçları olan boyutta yanlarında olmamız gerektiğini göstermemiz gerekiyor. Kızılay olarak biz bu misyonu üstlendik, Kars Şubesi olarak da farklı projelerle ramazan ayını sürdürmekteyiz. İnsani yardım faaliyetlerimiz devam etmektedir, bağışçılar aracılığıyla bize ulaşan gıda kolilerinin sosyal incelemeler sonucu tespit ettiğimiz ihtiyaç sahiplerine ulaştırılması, ayrıca nakdi ve kıyafet yardımlarının sağlanmasıyla birlikte ailelerinden uzakta yaşayan üniversite öğrencilerine yönelik de iftar programı düzenledik. Kızılay kadın ekibimizin ve yaklaşık 20 gönüllü kadının katkısıyla yaklaşık 100 öğrencimizle iftar programı gerçekleştirdik. Annesinden uzakta olan öğrencilerimiz anne eli değmiş ev yemekleriyle buluştu. Yine gönüllülerimiz de evlatlarından uzaksa onlar da evlatlarının yerine koyduğu çocuklarımızla bir araya geldi. Ramazan ayında huzurevinde kalan yaşlılarla da iftar programı düzenledik. Onların bizim sevgimize, sohbetimize ihtiyaçları vardı, bizim de onların tecrübelerine ihtiyacımız vardı. Bir araya geldiğimiz iftar programını keyifli bir şekilde tamamladık" diye konuştu.

Yaklaşık 20 kadın gönüllüyle 70 aileye iftar yemeği ulaştırdıklarını ifade eden Hüryurt, şunları söyledi:

"Ramazan ayının ilk günlerinden itibaren iftar saatinde ev ziyaretleri yapıyoruz. Yaklaşık 20 gönüllümüz kendi evinde iftar açmak yerine yalnız yaşayan yaşlılarımızın ve engelli vatandaşlarımızın sofralarına konuk oluyor. Bu ziyaretlerimiz de yemekleri kendimiz pişiriyoruz. Amacımız; sadece yemek götürmek değil, aynı zamanda gittiğimiz evlerde onların ihtiyaçlarını yerinde görmek ve sohbet ederek dayanışma ruhunu yansıtmak. Her akşam yaklaşık 60-70 kişiye sıcak yemek ulaştırıyoruz." YALNIZ YAŞAYAN ESMER DAĞ'A MİSAFİR OLDULAR

Türk Kızılay Kars Şubesi'nde hazırladıkları iftar yemeklerini minibüsle ev ev dolaşarak teslim eden gönüllüler, yalnız yaşayan Esmer Dağ'a (54) misafir oldu. Gönüllüler, hazırladıkları sofrada Esmer Dağ ile birlikte iftar ettikten sonra evden ayrıldı. Evine her gün iftar yemeği getirildiğini belirten Esmer Dağ, "Kızılay gönüllüleri beni aradı sizinle iftar yapacağız dediler, bu da beni memnun etti. Allar razı olsun, bize zaten devlet el uzatıyor. Kızılay ile birlikte iftar açtık, çok teşekkür ederim, çok güzel, iyi geçti ve iyi oldu" dedi.

Haber-Kamera: Volkan KARABAĞ/KARS,

Kaynak: Demirören Haber Ajansı