Karlıova'da beklenen kar yağışı başladı

BİNGÖL - Bingöl'ün Karlıova ilçesinde beklenen kar yağışı başladı, ilçe 10 dakika içinde tamamen beyaza büründü.

Meteoroloji 13. Bölge Müdürlüğü'nün uyarısının ardından beklenen kar yağışı Bingöl'ün Karlıova ilçesinde başladı. Adını karla kaplı ovadan alan ilçede başlayan kar, 10 dakika içinde her tarafı tamamen beyaza bürüdü.

Kar yağışının devam ettiği ilçede bazı sürücüler ise araçlarını yağan kardan temizledi. Kar yağışının bölgede etkisini sürdüreceği öğrenildi.