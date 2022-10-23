Karıncanın yüzüne yüzde 100 zom yapılınca çıkan görüntüye inanamayacaksınız

Hemen hemen herkesin evinde ya da sokakta rastlanılan karıncalar, insanlara genelde uzak bir mesafeden görünüyor. Ancak bu sefer karıncaların yüzüne zom yapıldı. Ortaya çıkan manzara ise görenleri biraz ürküttü biraz da şaşırttı.

Karıncalar, kediler ya da köpekler gibi hayatlarımızın birer parçası olarak ya evde ya da sokakta karşımıza çıkabiliyor. Genelde yere tatlı ürünler döküldüğünde karşılaştığımıza karıncaları çoğu zaman uzaktan görüyoruz.

YÜZDE 100 ZOM YAPILDI

Ancak bu sefer bir fotoğrafçı tarafından karıncanın yüzü, yüzde 100 zom yapılarak fotoğraflandı. Ortaya çıkan manzaraya çoğu kişi ilk defa şahit olurken, bu görüntüler biraz korku biraz da şaşkınlığa neden oldu.

İşte karıncanın yüzü: