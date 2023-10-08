Karatay Belediyesi, Sıcak Asfalt Çalışmalarına Devam Ediyor

Konya'nın merkez Karatay İlçe Belediyesi, vatandaşların yaşam kalitesini artırmak, ilçe genelindeki yol, cadde ve sokakların daha modern bir hale kavuşması için sıcak asfalt çalışmalarına devam ediyor.

Konya'nın merkez Karatay İlçe Belediyesi, vatandaşların yaşam kalitesini artırmak, ilçe genelindeki yol, cadde ve sokakların daha modern bir hale kavuşması için sıcak asfalt çalışmalarına devam ediyor.

Karatay Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğü ekipleri Karatay'ın birçok noktasında sıcak asfalt serimi, sathi kaplama, kaldırım ve parke çalışmaları yapıyor. Bu çerçevede ekipler, İstiklal ve Tatlıcak Mahallelerinde sıcak asfalt serimi gerçekleştirdi. Ekipler sıcak asfalt serimi çalışmasının yanı sıra Saraçoğlu, Selim Sultan, İstiklal ve Karakaya-Divanlar Mahalleleri bağlantı yolunda ise sathi kaplama çalışması yürütüyor. Karatay Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğü ekiplerinin ilçenin dört bir yanına, kaliteli hizmetler ulaştırmaya devam ettiğini söyleyen Karatay Belediye Başkanı Hasan Kılca; hedeflerinin ilçedeki tüm yolları sorunsuz, akıcı ve güvenli hale getirmek olduğunu söyledi.

"Ulaşım ağımızda hedefimiz yüksek kalite"

Planlamaya aldıkları tüm yatırımları büyük bir titizlikle yerine getirdiklerini ifade eden Hasan Kılca; ulaşım ağını yenileyerek, vatandaşlara konforlu bir ulaşım imkanı sunmak için ellerinden gelen gayreti gösterdiklerini dile getirdi. Başkan Kılca açıklamasında, "Vatandaşlarımıza yüksek standartta yol kalitesine sahip, ulaşım ağı sunabilmek için yoğun bir tempoyla çalışıyoruz. Yollarımızın kalitesini artırıp hemşehrilerimizin hayat kalitesine güçlü bir katkı sunmaktayız. İlçemizin tamamında yürüttüğümüz sıcak asfalt, sathi kaplama, parke taşı döşeme, bakım ve onarım çalışmalarımıza ara vermeden devam ediyoruz. Fen İşleri Müdürlüğü ekiplerimiz bu çerçevede İstiklal Mahallemizde ve Tatlıcak Mahallemiz sanayi sitesinde sıcak asfalt serimi çalışması gerçekleştiriyor. Yine ekiplerimiz Saraçoğlu Mahallesi ile Karakaya-Divanlar Mahalle bağlantı yolunda sathi kaplama çalışması yürütüyor. Selimsultan ve İstiklal Mahallelerimizde ise sathi kaplama çalışmalarımız tamamlandı. Tüm bu çalışmalarımızla ulaşım ağımızda yüksek bir kaliteli hedefliyoruz. Bizim anlayışımızda yol medeniyettir ve bunu hep dile getiriyoruz. Onun için de tüm ekiplerimizle sahada olmaya devam edeceğiz" diye konuştu. - KONYA