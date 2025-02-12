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Kar, soğuk demeyip denizde yüzdüler

Kar, soğuk demeyip denizde yüzdüler
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İstanbul'da kendilerine "Sarayburnu Fatihleri" adını veren bir grup sabah saatlerinde kar yağışı ve soğuk havaya aldırış etmeden denize girip yüzdü. Grup üyeleri, "Alışkanlığı olmayan insanlara kesinlikle tavsiye etmiyoruz. Sağlık için soğuk su büyük şifa." dedi.

İstanbul'da kendilerine "Sarayburnu Fatihleri" adını veren bir grup, saat 09.00 sıralarında yer yer devam eden kar yağışına ve soğuk havaya aldırmadan Sarayburnu açıklarında denize girdi. Yıllardır yaz kış demeden denize giren grup, İstanbul'da etkisini sürdüren soğuk havada geleneği yine bozmadı. Denizden çıkan grup üşümediklerini, soğuk suyun şifa olduğunu söyledi.

Kar, soğuk demeyip denizde yüzdüler

"SAĞLIK İÇİN SOĞUK SU BÜYÜK ŞİFA"

Gruba öncülük eden Yüksel Sönmez, "Biz uzun yıllardır burada suya girdiğimiz için üşümüyoruz. Alışık olmayan zaten buraya girmesin. 12 Şubat Çarşamba biz yine buradayız. Su 7 buçuk derece. Bu suda fazla kalmayacaksın. Gireceksin 15 dakika sonra çıkacaksın. Eğer 1 saat fazla kalırsan hipotermi geçirirsin. Biz suda ne kadar kalacağımızı biliyoruz. Sağlık için soğuk su büyük şifa. Mesela Hasan ağabey tam 45 yıldır burada denize giriyor. 45 yıldır hasta olmadı. Biz ekip olarak devamlı buradayız. 365 gün girenler de var, zaman zaman girenler de var. Alışık olmayan bu suya girmesin, hipotermi geçirmesin. Sağlık için soğuk su şifadır" diye konuştu.

Kar, soğuk demeyip denizde yüzdüler

"HAVA EKSİ 10 DERECE DE OLSA FARK ETMEZ"

Tam 45 yıldır yaz kış demeden Sarayburnu'nda yüzdüğünü söyleyen Hasan Güzel, "Yaşlanmayı durduran en güzel şey soğuk sudur. Herkese tavsiye ederiz ama bu mevsimde değil. Önce yazın başlayacaklar. Sonrasında alışa alışa bizim gibi rahat yüzebilirler. Çok şükür üşümüyoruz. Hava eksi10 derece olsa da fark etmez" dedi. Grup üyelerinden başka bir kişi ise, "Soğuk su ilaç. Biz yıllardır girdiğimize ve hasta da olmadığımıza göre soğuk suyun mucizesi kesinlikle var." dedi.

"BURADA BULUNAN İLAÇ ECANEDE BULUNAMAZ"

Grup üyesi Ramazan Değer ise, "365 gün denizdeyiz diyoruz. Şubat'ın 1'inde kış mevsimi yüzme açılışımızı yaptık. Alışkanlığı olmayan insanlara kesinlikle tavsiye etmiyoruz. Buradan bulunan ilaç eczanede bulunamaz diyoruz. Spor sağlık deniz şifadır." dedi. Konuşmaların ardından grup üyeleri hava sıcaklığı 1 dereceyi gösterirken, sıcaklığı 7,5 derece olarak ölçülen denize girdi uzun süre yüzdü.

Kar, soğuk demeyip denizde yüzdüler

BÜYÜKÇEKMECE'DE DE BİR KİŞİ DONDURUCU SOĞUKTA YÜZDÜ

Büyükçekmece Sahili de aynı görüntülere sahne oldu. Büyükçekmece Sahili'nde karlı havaya aldırış etmeyen bir kişi denize girdi. Kar yağışı sürerken denize giren kişiyi görenler şaşkınlıklarını gizleyemedi. O anlar çevredekiler tarafından cep telefonu kamerasıyla kaydedildi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Çağla Taşçı - Yaşam
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Yorumlar (1)

Haber YorumlarıTT:

İBB acilen bu çılgın adamlara bi yer tahsis etmeli... Nasıl ki Mostar köprüsünde atlayıcılar için bi klüp var... Bu arkadaşlara da en azından soyunup giyinebilecekleri 20 m2 yeri çok görmemek lazım... Sarayburnu Fatihlerine selam olsun...

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