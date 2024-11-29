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Kar fırtınasına yakalanan 22 yaşındaki Youtuber donarak hayatını kaybetti

Kar fırtınasına yakalanan 22 yaşındaki Youtuber donarak hayatını kaybetti
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22 yaşındaki maceraperest Storm De Beul, İsveç'in Lapland bölgesinde beklenmedik bir kar fırtınasında yaşamını yitirdi. Hayatını YouTube'da paylaşan genç, son mesajında 'yoğun kar yağışı var ama hayatta kalacağım' demişti. Fırtına nedeniyle -18 derece hissedilen hava koşullarında, acil yardım çağrısında bulunmadan önce arabasına bir günlük yürüyüş mesafesindeydi. Yardım ekipleri hemen ulaşamadı ve ertesi gün helikopter gönderildiğinde artık çok geçti.

Gezilerini Youtube'da paylaşan 22 yaşındaki maceraperest Storm De Beul, İsveç'in Lapland bölgesinde beklenmedik bir kar fırtınasında hayatını kaybetti. Yalnız olmaktan keyif alan doğa tutkunu genç, büyükannesine son mesajında "Burada yoğun kar yağışı var. Ama endişelenme, hayatta kalacağım, biliyorsun" demişti.

Storm, bir arkadaşına gönderdiği videoda şiddetli kar yağışının ayakkabılarını ve sırt çantasını doldurduğunu, rüzgarın çadırını hırpaladığını göstermiş ve "Bu gece daha kötü olacak. Aman Tanrım!" demişti.

Babası Bout, oğlunun uyarılara rağmen endişelenmediğini belirterek, "O böyleydi. Onu hiç korkmuş görmedim" dedi. Annesi Elisabeth Rademaker ise, "O gece ağaçlar kökünden söküldü. Belki çadırı da uçtu ve yürümek zorunda kaldı. Hava -6 dereceydi ama fırtına nedeniyle -18 derece hissediliyordu" açıklamasını yaptı.

Storm, acil yardım çağrısında bulunmadan önce arabasına bir günlük yürüyüş mesafesindeydi. Kötü hava koşulları nedeniyle yardım ekipleri hemen ulaşamadı ve ertesi gün helikopter gönderildiğinde artık çok geçti. Deneyimli gezgin, çadırından uzakta, neredeyse boş bir sırt çantasıyla bulundu.

Babası, ilkbaharda karlar eridiğinde oğlunun eşyalarını aramak için bölgeye dönmeye söz verdi. "Videoları bizim için paha biçilmez bir miras. Ama şimdi kamerası orada, karların altında, son yolculuğunun görüntüleriyle dolu. Onu geri almayı çok isterim" dedi.

1000'den fazla YouTube abonesi olan Storm'un (@StormOutdoorsy) hayat ve ölüm hikayesi, "Into the Wild" filmiyle benzerlik gösteriyor. Annesi, "Benzerlikleri görmemek için kör olmak lazım. Storm'u kahraman yapmak istemiyoruz. Sadece onu olduğu gibi hatırlanmasını istiyoruz: çok sakin sular ve çok derin zeminler" diye konuştu.

Kar fırtınasına yakalanan 22 yaşındaki Youtuber donarak hayatını kaybetti

Kar fırtınasına yakalanan 22 yaşındaki Youtuber donarak hayatını kaybetti

Kar fırtınasına yakalanan 22 yaşındaki Youtuber donarak hayatını kaybetti

Haberler.com / Abdullah Teymur - Yaşam
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Yorumlar (3)

Haber Yorumlarıcabbar ağırbasar:

Rahat batmış... Otur kalorifer in başında ne işin var dağda

Yorum Beğen15
Yorum Beğenme2
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Haber YorumlarıSerkan Onat:

36 yaşındayım eve biraz geç gitsem telefon susmuyor. adamdaki ve ailedeki rahatlığa bak:) Allah rahmet eylesin

Yorum Beğen8
Yorum Beğenme2
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