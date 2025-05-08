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Kaptan ve Martı Arasındaki Dostluk: Oluş

Kaptan ve Martı Arasındaki Dostluk: Oluş
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İzmir'in Aliağa ilçesinde balık turu düzenleyen kaptan Ahmet Sakallı, her sabah teknesine gelen martıya 'Oluş' adını verdi. Kaptan ve martı arasında oluşan özel bağ, martının her gün tekneye gelip camı tıklatarak balık istemesiyle pekişiyor.

İZMİR'in Aliağa ilçesinde balık turu düzenleyen kaptan Ahmet Sakallı ile her sabah teknesine gelen martı arasında ilginç bir bağ oluştu. Sakallı, 'Oluş' adını verdiği yaklaşık 1 yıldır her gün aynı saatte tekneye gelip camı tıklatan martıya balık veriyor.

Aliağa ilçesinde 'Ayas Paşa' isimli teknesiyle balık turları düzenleyen kaptan Ahmet Sakallı, teknesine konan bir martıyı beslemeye başladı. Martının her sabah aynı saatte geldiğini fark eden Sakallı, kuşa 'Oluş' adını verdi. Ahmet Sakallı, yaklaşık 1 yıldır her sabah aynı tekneye gelen ve camı tıklatan martıyla aralarında özel bir bağ oluştuğunu söyledi. Oluş'un tekneye gelen diğer martıları kaçırdığını belirten Ahmet Sakallı, "Bir yıldır beraberiz. Balık istemek için ya cama tıklatır ya da teknenin üst kısmından dikkatimi çekmeye çalışır. 'Oluş' ismini verdim. Beni göremezse mutlaka bir şekilde sesini duyurur. Henüz elimden yem alacak kadar yakınlaşamadık ama bu dostluğun daha da pekişeceğine inanıyorum" diye konuştu.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Yaşam
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