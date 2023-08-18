Kandıra'da çamura saplanan inek iş makinesiyle kurtarıldı

Kocaeli'nin Kandıra ilçesinde çamurda mahsur kalan inek, iş makinesi kullanılarak bulunduğu yerden çıkarıldı. Saricaali Mahallesi'nde Rasim Coşkun'a ait inek, inşaat halindeki bir binanın yanındaki alanda çamura battı. Kendi imkanlarıyla ineğini kurtaramayan Coşkun, belediyeden yardım istedi. Bölgeye gelen Kocaeli Büyükşehir Belediyesi ve Kandıra Belediyesi ekipleri, iş makinesi yardımıyla ineği çamurdan çıkardı.