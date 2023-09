Kalp gözüyle görüyor: İki gözü olmayan Zeynep Büşra gören arkadaşlarıyla halk oyunu oynuyor

DENİZLİ - Denizli'de 9 yaşındaki Zeynep, iki gözü görmemesine rağmen gören arkadaşlarıyla halk oyunu gösterisi yapıyor. Onlarla aynı figürleri sergileyebilen Zeynep, kısa süre içerisinde zeka küpü çözebiliyor.

Denizli'nin Merkezefendi ilçesinde yaşayan 9 yaşındaki Zeynep Büşra Keçelioğlu, yaşama azmi ve başarısıyla çevresindeki arkadaşlarına örnek oluyor. Fatih İlkokulu 4. sınıfta okuyan Zeynep Büşra, doğuştan iki gözü olamamasına rağmen gören arkadaşlarıyla birlikte halk oyunları gösterisi yapıyor. 3 yıldır halk oyunları oynayan Zeynep Büşra, ilk iki yıl annesinin yardımıyla gösteriler sundu. Bu yıl ise hiç yardım almadan diğer arkadaşlarıyla görüyormuşçasına ritim tutuyor. Onu görenler adeta bir yaşama azmine şahitlik ediyor. Derslerinde de bir hayli başarılı olan Zeynep Büşra, iki gözü gören birçok büyüğün bile başaramadığı zeka küpünü de kısa sürede çözüyor. Teneffüslere de kendi başına çıkabilen Zeynep Büşra, evde de anne ve babasına yardımcı oluyor. O'nu görenler Zeynep Büşra'ya gıptayla bakıyor.

Zeynep ile halk oyunları gösterisi yapan arkadaşlarından Irmak Somyürek, "Zeynep çok başarılı bir öğrenci görme engelli olmasına rağmen yani küpü yapabiliyor. Bizimle de çok güzel halk oyunu gösterisi yapıyor" dedi.

Sınıf arkadaşlarından İbrahim Satı ise, "Zeynep halk oyunlarını başarılı bir şekilde icra ediyor. Zeka küpü öğrendi. Kısa sürede çözüyor. Derslerde de çok iyi onu çok seviyoruz" diye konuştu.

"En büyük hedefim öğretmen olmak"

En büyük hedefinin İngilizce öğretmeni olmak olduğunu söyleyen Zeynep Büşra Keçelioğlu da, "Halk oyunlarını severek oynuyorum. Bu oyunları Esra öğretmenimin desteği ile başardım. İlk başlarda annemin desteğiyle oynayabiliyordum artık kendi başıma annemsiz başarabiliyorum. 3 yıldır halk oyunları gösterisi yapıyorum. En büyük hedefim İngilizce öğretmeni olmak" dedi.

"Zeynep derslerde çok başarılı"

Zeynep'in çok başarılı bir öğrenci olduğunu söyleyen Zeynep'in sınıf öğretmeni Hıdır Yapıntı ise, "Zeynep Görme engelli bir öğrencimiz ama çok başarılı. Derslerinde de çok başarılı. Arkadaşlarıyla uyumlu. Tüm istediklerini kendi başına yapabiliyor. Halk oyunlarını ilk önce ben yapabilir miyim diye ilk önce bir tereddüt vardı ama daha sonra oynadıkça çok iyi yaptığını gördüm ve çok başarılı oldu orada da kendini gösterdi" diye konuştu.

"Kızımla gurur duyuyorum"

"Zeynep bizim her şeyimiz" diyen babası Mehmet Keçelioğlu da, kızının başarılarla dolu yaşam öyküsünü şu sözlerle anlattı:

"Zeynep bize Allah'ın emaneti. Zeynep'in doğuştan alev talimi diye tabir ettiğimiz göz yokluğu rahatsızlığı var. Eğitimi için en büyük destek annesinden geliyor. Hep beraber Zeynep'i hayata tutundurmaya çalışıyoruz. Onun için elimizden gelen her şeyini yapıyoruz. Biz Zeynep'i önce görme engelliler okuluna verdik. 2 yıl orada kaldık sonra Zeynep'in kaynaştırmaya ihtiyacı olduğunu fark ettik. Fatih ilkokulunu seçtik ve iyi ki öyle bir şey tercihte bulunmuş ki Zeynep'in sosyalleşme açısından çok şey kattı. Halk oyunlarını çok güzel yapabiliyor. Halk oyunlarını annesiyle beraber öğrendi. Zeka küpünü de çok güzel harika yapıyor. Yani şu anda Zeynep'in gören bir çocukla kıyasladığınızda yapamayacağı yapmayacağım diyebileceği şey yok. Çalışılırsa ve ona öğretilirse Allah'ın izniyle her şeyin altından kalkacağını umuyoruz."

"Allah'ın izniyle yolumuz her daim açık olacak"

Zeynep'in sosyalleşebilmesi için büyük çaba harcayan anne Mukaddes Keçelioğlu ise, "Zeynep benim her şeyim. O Allah'ın bir hediyesi. Ben onun için Braille öğrendim. Şu anda onun eğitimi için elimden geleni yapmaya çalışıyorum onun sosyal bir ortamda kendi ifade edebilmesi arkadaşları ile kaynaşması hayatta ben varım diyebilmesi çok önemliydi. Allah'ın izniyle de bunu yaptığımıza inanıyorum. Şu an gören arkadaşların içerisinde hakkını savunabiliyor, varlığını ifade edebiliyor. Bunu başardığımıza inanıyorum. Allah'ın izniyle yolumuz her daim açık olacağına inanıyorum" şeklinde konuştu.

(MD-MB-ŞG-Y)