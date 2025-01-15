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Kadıköy'de deniz yüzeyinde ürküten görüntü

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Marmara Denizi'nde yeniden etkisini göstermeye başlayan müsilaj tehdidi, Kadıköy'de de görüldü. Halk arasında deniz salyası olarak bilinen müsilaj, 2021 yılında Marmara Denizi'ni etkisi altına alarak büyük tehdit oluşturmuştu. Müsilajın Adalar'da görülmesinin ardından Bostancı sahil kıyılarında da belirmesi, endişe yarattı.

Geçtiğimiz yıllarda Marmara Denizi'nde tehdit oluşturan müsilaj, Kadıköy'de de görüldü.

KIYILARDA GÖRÜLDÜ, DENİZ YÜZEYİNİ KAPLADI

Halk arasında deniz salyası olarak bilinen müsilaj, 2021 yılında Marmara Denizi'ni etkisi altına alarak büyük tehdit oluşturmuştu. Marmara Denizi'nde yeniden etkisini göstermeye başlayan müsilaj, Adalar'da görülmesinin ardından Bostancı sahil kıyılarında da görüldü. Deniz yüzeyini kaplayan beyaz tabaka görenlerde endişe oluşturdu.

Kadıköy'de deniz yüzeyinde ürküten görüntü

Kadıköy'de deniz yüzeyinde ürküten görüntü

Kadıköy'de deniz yüzeyinde ürküten görüntü
Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Rabia Dalkılıç - Yaşam
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Kadıköy'de ürküten görüntü! Deniz yüzeyini kapladı
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Yorumlar (4)

Haber Yorumlarıdogukan kartal:

Hadi bakalım zübük Ekrem’in meziyetlerini görelim. Ey odun kafalı oy verenler, dünyanın en güzel kentinin eko vasıtasıyla sonunu getirdiniz. Eserinizle övünürsünüz artık. Hiç olmazsa Beykoz’daki villalarının manzarası elden gidiyor diye bir icraatte bulunsaydın.

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Haber YorumlarıArif İnanç:

Bir şey olmaz. Her şeye parmak saklayanlar. Hop diye bor parmak sallar düzelir hepsi. Burası istanbul. Öyle parmak uzatıp sallayarak verilen pozlar etkileşim yapmıyor artık insanlarda. Sıra ile herşey. Devlet büyük o temizler. Siz de bakarsınız.

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Haber Yorumlarınail karayel:

Marmara denizinin yokoluş başlangıcını izliyoruz...

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Haber YorumlarıYusuf KOÇ:

Eko ya çamur atmayın izi kalmaz size döner aman ha??????

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