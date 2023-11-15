Japon Kadın, Fenomen Kedi Reçel'i Görmek İçin Türkiye'ye Geldi

Japon kadın, sosyal medyada fenomen olan Reçel isimli kediyle tanışmak için Kırklareli'ne geldi. Reçel'in sahibi Merve Meryem Küpçü, kedinin sosyal medya hesabıyla büyük bir takipçi kitlesi oluşturdu. Japon kadın, kedisinin Reçel'e benzerlik göstermesi üzerine iletişime geçti ve Lüleburgaz'a gelerek Reçel'i görmek istediğini iletti. Japon kadın, Reçel'in ölümünden sonra aileyi ziyaret etti.

Japon kadın, sosyal medyada kedileri ile ilgili paylaşımlar yapan ve kısa sürede fenomen olan aile ile tanışmak için Japonya'dan Kırklareli'ne geldi.

Kırklareli'nin Lüleburgaz ilçesinde Küpçü ailesi 2018 yılında Reçel isimli kediyi sahiplendi. Kedi, kısa sürede yaptığı hareket ve davranışlar ile aile üyeleri tarafından büyük ilgi ve hayretle karşılanırken, Merve Meryem Küpçü kedisi için bir sosyal medya hesabı oluşturdu.

Küpçü, kedisi Reçel'in evde çocukları ile oynadığı anları ve ev hallerini sosyal medya hesabına yükledi ve büyük takipçi kitlesine ulaşmaya başladı. Her geçen gün artan takipçi sayısı ile yurt içi ve yurt dışından hayvan severler tarafından tanınan Reçel 20 bin takipçiye ulaştı.

Reçel'in takip edenler arasında yer alan Japonya'nın Tokyo şehrinden Yuna Fujiki kendi kedisinin özelliklerine sahip olduğunu görünce Merve Meryem Küpçü ile sosyal medya üzerinden iletişime geçti. Bir süre sosyal medyada konuşan ikiliden Yuna Fujiki, en kısa sürede Lüleburgaz'a gelerek Reçel'i görmek istediğini iletti. Aile üyeleri bunu önce hayretle karşılarken sonrasında ciddi bir olaya dönen ziyaret için tarih belirlenmeye çalışıldı.

Fenomen kedisi Reçel, 2022 yılında hastalanarak vefat etti. Japon Yuna Fujiki de Kırklareli'nin Lüleburgaz ilçesinde ikamet eden aileyi ziyaret etti.

"Tüm canlıları koruyalım, onları sevelim"

Yuna Fujiki ziyareti sırasında tercüman aracılığı ile yaptığı açıklamalarda bulundu. Reçel'in ölümüne çok üzgün olduğunu ifade eden Yuna Fujiki, "Reçel için sosyal medya üzerinden açtıkları hesapta kendi kedim ile bire bir aynısı olduğunu gördüm. Bütün özellikleri dış görünüşü aynıydı. Çok şaşırdık ve sevindik eşimle. Onu yakından görmek istedim. Türkiye'ye gelmeyi çok istiyordum. Reçel de bunun baş nedenlerinden biriydi. Onu görmeyi çok istiyordum. Meryem'i de çok sevdim. Aileyi, çocukları çok sevdim. Reçeli canlı olarak sadece sosyal medyada gördüm. Kediler ile huzur buluyorum. Tüm canlıları koruyalım, onları sevelim. Onlara zarar vermeyelim" ifadelerini kullandı.

"Çok mutluyum"

Ev sahibi Merve Meryem Küpçü ise şehir dışından gelen oldukları ama ülke dışından ilk kez misafir geldiği belirterek, "Çok mutluyum. Daha önce Reçel'i görmeye şehir içi ve şehir dışından çok gelen oldu. Ama ilk defa Yuna çok uzaklardan geldi. Bu yüzden çok duygusalım. Kedi sevgisi bizi buluşturdu. Yuna ile biz kedisinin bana sosyal medyadan fotoğrafını atmasıyla tanıştık. İki kedisi de bizim iki kedimize çok benziyordu. Bu tesadüf ile arkadaşlığımız gelişti. Bir süre sonra buraya gelmek istediğini söyledi. Yaklaşık 5 aylık süreç sonunda Lüleburgaz'a geldi. Evimizde kendisini misafir edeceğiz. Kedimizin mezarına gideceğiz. Onu orda ziyaret edeceğiz" dedi.

Daha sonra misafirler Reçel'in mezarını ziyaret etti. Mezar taşına sarılıp öpen ve dua eden Yuna Fujiki, daha sonra bölgeden ayrıldı. - KIRKLARELİ