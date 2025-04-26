Japon deprem uzmanından endişelendiren sözler: İki ay içinde İstanbul'da deprem olabilir

23 Nisan'da meydana gelen 6,2 büyüklüğündeki deprem ve sonrasında devam eden artçı sarsıntılar İstanbul'da yaşayan vatandaşlar arasında endişeye neden oldu. Beklenen büyük İstanbul depremi konusunda uzmanlar iki farklı görüşe ayrılmış durumda. Bir grup uzman 6,2 büyüklüğündeki depremin ardından daha büyük bir sarsıntı beklenmediğini savunurken, diğer grup İstanbul'u daha büyük bir depremin beklediğini öne sürüyor.

"ÖNÜMÜZDEKİ 2 AY İÇERİSİNDE..."

Bu tartışmalara bir yorum da Japon Deprem Uzmanı Yoshinori Moriwaki'den geldi. Ekol TV'nin canlı yayınına katılan Moriwaki, İstanbul'da yaşanan son depremleri değerlendirerek önemli uyarılarda bulundu. İstanbul için deprem riskinin bitmediğini ifade eden Moriwaki, "Yaşanan son deprem, beklenen büyük deprem değildi. Önümüzdeki iki ay içinde 7 büyüklüğünde bir deprem olma ihtimali bulunuyor" ifadelerini kullandı.

YERLİ UZMANLARDAN BAZILARI "PANİĞE GEREK YOK" DİYOR

Bazı yerli uzmanlar ise son depremin ardından büyük bir sarsıntı beklenmediğini dile getirerek vatandaşların paniğe kapılmaması gerektiğini ifade etti. Ancak Moriwaki gibi bazı uluslararası uzmanlar, İstanbul'da özellikle önümüzdeki birkaç ayın kritik olduğunu ve gerekli önlemlerin alınması gerektiğini savunuyor.

"BÜYÜK MARMARA DEPREMİ OLACAKTIR"

Prof. Dr. Naci Görür de katıldığı canlı yayında "Marmara denizinde büyük Marmara depremi olacaktır. Günün birinde olacaktır. Buradaki gerilim periyodunu biraz daha öne çekti. Gerilimde değişiklik meydana getirdi. Görüşler ne zaman iki, üç, dört olur. 'Ben böyle düşünüyorum' demekle görüş çoğalmaz. Sokakta insanlara depremle ilgili soru sor, 15 görüş çıkar. Deprem biliminde görüş dediğinde, bir araştırma yaparsın, o araştırmanın künyesi vardır. Bilimin bir araştırma ünitesi vardır. Hangi yöntemlerle, nasıl yaptınız, hangi verileri topladınız? O verileri nasıl yorumladınız, sonuca vardınız?" ifadelerine yer verdi.

"KENDİMİZİ ALDATMAYALIM"

Yaşanan son depremlerin büyük deprem olma olasılığını öne çektiğini belirten Görür, şöyle devam etti: "Bu depremler büyük deprem olma olasılığını öne çekmiştir. Stres birikim alanını derinleştirmiş, çabuklaştırmıştır. Kumburgaz fayının kırılmamış 40 kilometresi hatta 50 kilometresi var. Kırılan 20 kilometrelik bir yer. Marmara kırılmak zorundadır. Kendimizi aldatmayalım. İnsanım ölmesin istiyorum. Bilimsel doğruları söylemek zorundayız."