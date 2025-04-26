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Japon deprem uzmanından endişelendiren sözler: İki ay içinde İstanbul'da deprem olabilir

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İstanbul'da iki ay içinde 7 büyüklüğünde bir deprem olabileceğini belirten Japon Deprem Uzmanı Yoshinori Moriwaki, "Yaşanan son deprem, beklenen büyük deprem değildi" ifadelerini kullandı.

23 Nisan'da meydana gelen 6,2 büyüklüğündeki deprem ve sonrasında devam eden artçı sarsıntılar İstanbul'da yaşayan vatandaşlar arasında endişeye neden oldu. Beklenen büyük İstanbul depremi konusunda uzmanlar iki farklı görüşe ayrılmış durumda. Bir grup uzman 6,2 büyüklüğündeki depremin ardından daha büyük bir sarsıntı beklenmediğini savunurken, diğer grup İstanbul'u daha büyük bir depremin beklediğini öne sürüyor.

"ÖNÜMÜZDEKİ 2 AY İÇERİSİNDE..."

Bu tartışmalara bir yorum da Japon Deprem Uzmanı Yoshinori Moriwaki'den geldi. Ekol TV'nin canlı yayınına katılan Moriwaki, İstanbul'da yaşanan son depremleri değerlendirerek önemli uyarılarda bulundu. İstanbul için deprem riskinin bitmediğini ifade eden Moriwaki, "Yaşanan son deprem, beklenen büyük deprem değildi. Önümüzdeki iki ay içinde 7 büyüklüğünde bir deprem olma ihtimali bulunuyor" ifadelerini kullandı.

YERLİ UZMANLARDAN BAZILARI "PANİĞE GEREK YOK" DİYOR

Bazı yerli uzmanlar ise son depremin ardından büyük bir sarsıntı beklenmediğini dile getirerek vatandaşların paniğe kapılmaması gerektiğini ifade etti. Ancak Moriwaki gibi bazı uluslararası uzmanlar, İstanbul'da özellikle önümüzdeki birkaç ayın kritik olduğunu ve gerekli önlemlerin alınması gerektiğini savunuyor.

"BÜYÜK MARMARA DEPREMİ OLACAKTIR"

Prof. Dr. Naci Görür de katıldığı canlı yayında "Marmara denizinde büyük Marmara depremi olacaktır. Günün birinde olacaktır. Buradaki gerilim periyodunu biraz daha öne çekti. Gerilimde değişiklik meydana getirdi. Görüşler ne zaman iki, üç, dört olur. 'Ben böyle düşünüyorum' demekle görüş çoğalmaz. Sokakta insanlara depremle ilgili soru sor, 15 görüş çıkar. Deprem biliminde görüş dediğinde, bir araştırma yaparsın, o araştırmanın künyesi vardır. Bilimin bir araştırma ünitesi vardır. Hangi yöntemlerle, nasıl yaptınız, hangi verileri topladınız? O verileri nasıl yorumladınız, sonuca vardınız?" ifadelerine yer verdi.

"KENDİMİZİ ALDATMAYALIM"

Yaşanan son depremlerin büyük deprem olma olasılığını öne çektiğini belirten Görür, şöyle devam etti: "Bu depremler büyük deprem olma olasılığını öne çekmiştir. Stres birikim alanını derinleştirmiş, çabuklaştırmıştır. Kumburgaz fayının kırılmamış 40 kilometresi hatta 50 kilometresi var. Kırılan 20 kilometrelik bir yer. Marmara kırılmak zorundadır. Kendimizi aldatmayalım. İnsanım ölmesin istiyorum. Bilimsel doğruları söylemek zorundayız."

Japon deprem uzmanından endişelendiren sözler: İki ay içinde İstanbul'da deprem olabilir
Kaynak: Haberler.com / Yaşam
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Yorumlar (16)

Haber YorumlarıKarpuz Çekirdeği:

dediğin olmazsa harakiri yapacan mı

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Haber YorumlarıMr Camel:

Bu adamı ciddiye alın veya almayın sonuçtu bu olacak kurtuluş yok tek kurtuluş imar planı izalatörlü bina üretimi yapmak

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Haber YorumlarıHüseyin Saygın:

Bu gidişle Milleti deprem değil korkusu öldürecek.

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Haber YorumlarıElkin Kuset:

Ustad, her gun deprem oluyor, Japonya’da oldugu gibi, Milletin yakasini birakiniz Huzur bulalim ve isinizi yapiniz. Populist atmalarla bu is olmuyor. ipini koparan huzur bozuyor…

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Haber YorumlarıSiyaset Üstü:

Japonlar deprem olacak mı olmayacak mı düşünmüyorlar . Biz neden jergün bunu konuşıyoruz. 25 yıldır aynı iktidar yönetiyor ülkeyi dile kolay 25 yıl . Biz 25 yıl önce de bunu konuşuyorduk şimdi de neden 25 yıl da bu iktidar ülkenin gündeminden yıkımları çıkarmak için kentsel dönüşümü bitiremedi.

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Haber Yorumlarıtamer durmaz:

kırklareli edirne tarafına göçe zorlanmalı insanlar nufus azalmalı istanbulda

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Haber YorumlarıSelim K:

Tekirdağ Çanakkale bom boş oralara insanları göçe teşvik etmeli

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Haber Yorumlarıİsmail oruç :

Bizdeki şom ağızlılar az geldi he halde,bizim yapmamız gereken işimizi sağlam yapmak ama nerdee 99 depreminden sonra yapılan binaların bile bir çoğu sakat.

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Haber YorumlarıZeki Anti:

Bu boş beleşi bırakın kendi ülkesine baksın oradaki depremi bilemedi şimdi istanbul için tahmin yapıyor. Atayım %50 nasıl olsa şansım mı diyor başka bir şey mi söylüyor belli değil.

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Haber YorumlarıMaslan:

Elinde ne bilgi, bulgu, ölçüm var? Neyi nasıl tespit ettin yada etmedin? Adları bilim adamı ama ortaya bir tek done süremiyorlar.. Bunlar kahin gibi sadece laf üretiyorlar.. Her gün bunları tvlerde görmekten bıktık. En son ve kapsamlı araştırmayı Almanlar yapmıştı. Devlet onlardan bilgi almalı.. Malum Bizim üniversiteler polis taşlamakla meşgul...

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