Japon Arkeolog Dr. Sachihiro Omura'nın İsmi Kırşehir'de Yaşatılıyor

KIRŞEHİR'de, Kaman Kalehöyük kazılarına uzun yıllar başkanlık yapan ve 76 yaşında hayatını kaybeden Japon arkeolog Dr. Sachihiro Omura'nın ismi, Kaman ilçesi ile Çağırkan köyü arasındaki caddeye verildi.

Kırşehir İl Genel Meclisi'nin olağan toplantısı Başkanvekili Emrah Doğan başkanlığında yapıldı. Toplantıda Japon Anadolu Arkeoloji Enstitüsü'nün kurucusu olan Türkiye Cumhuriyeti Liyakat Nişanı sahibi Japon arkeolog Dr. Sachihiro Omura'nın ismi, oy birliğiyle Kaman ilçesi ile Enstitü'nün bulunduğu Çağırkan köyü giriş yolu üzerindeki caddeye verildi.

Toplantıda konuşan Doğan, Omura'nın yalnızca bilimsel çalışmalarıyla değil, Türkiye ile Japonya arasında kurduğu dostane ilişkilerle de büyük bir iz bıraktığını söyledi. Doğan, "Türkiye ile Japonya arasında kurduğu kalıcı bağlar, bilimsel katkıları ve kültürel mirasa sahip çıkma çabasıyla Omura, Kırşehir için çok kıymetli bir isimdi. Onun ismini bu caddede yaşatmak, ona olan vefamızı gösterme yoludur. Başta Kırşehir Valimiz Sayın Murat Sefa Demiryürek olmak üzere tüm meclis üyelerimize ve bu karara destek sunan herkese teşekkür ediyorum. Bu isimlendirme, sadece bir tabela değil; dostluk, bilim ve vefa adına kalıcı bir simge olacak" dedi.