Jandarma başında nöbet tutuyor, koparan bir servet ödüyor

Aydın'ın Koçarlı ilçesinde, ilk yağmurlardan sonra açan ve jandarma ekipleri tarafından korunan "Sultan Çiğdemi" bitkisini koparmanın cezasının 387 bin 141 TL olduğu duyuruldu.

Jandarma ekipleri tarafından Koçarlı ile Mersinbelensınırları içerisinde yetişen endemik bitki türü 'Sultan Çiğdemi'nin koparılması ve zarar verilmesi durumunda 2872 sayılı Çevre Kanunun madde 20 K bendi gereğince 387 bin 141 lira idari para cezasıolduğu hususunda vatandaşlara yönelik olarak gerekli bilgilendirme yapıldı.

JANDARMA KORUYOR

'Sultan Çiğdemi' bitkisi çiçeklenme dönemi olan sonbaharda ilk yağmurla sadece 15 gün açtığı ifade edildi.

Endemik bitki türlerinin korunmasına yönelik bilgilendirme ve koruma faaliyetlerinin jandarma ekipleri tarafından devam edeceği öğrenildi.