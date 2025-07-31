Jandarmanın yeni paşası! Gülden Mat Şakir tuğgeneralliğe terfi etti

Jandarmanın yeni paşası! Gülden Mat Şakir tuğgeneralliğe terfi etti
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın imzasıyla 30 Temmuz 2025 tarihli Resmî Gazete'de yayımlanan 2025/293 sayılı kararnameyle, Çankırı İl Jandarma Komutanı Kıdemli Albay Gülden Mat Şakir tuğgeneralliğe terfi etti.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın imzasıyla Jandarma Genel Komutanlığı ve Sahil Güvenlik Komutanlığına yönelik atama kararları ile bir üst rütbeye terfilere ilişkin karar Resmi Gazete'de yayımlandı.

Jandarma'da 21 isim bir üst rütbeye yükseldi 3 sayılı Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi'nin 10 ve 11'inci maddeleri uyarınca Jandarma Genel Komutanlığı'na mensup 21 general ve albay bir üst rütbeye terfi ettirildi.

İLK İL JANDARMA KOMUTANI OLMUŞTU

Türk Jandarma tarihinde bir ilki gerçekleştirerek Çankırı İl Jandarma Komutanı olan Jandarma Kıdemli Albay Gülden Mat Şakir, tuğgeneralliğe terfi etti. 30 Temmuz 2025 tarihli ve 2025/293 sayılı Cumhurbaşkanı Kararı ile Resmi Gazete'de yayımlanan terfi listesinde yer alan Şakir'in rütbesi, 30 Ağustos 2025 tarihinden itibaren geçerli olmak üzere yükseltildi. Resmi Gazete'de yayımlanan kararla birlikte Gülden Mat Şakir, Jandarma Genel Komutanlığı Personel Merkez Daire Başkanlığı görevine atandı.

İL JANDARMA KOMUTANLIĞINA ATANA İLK KADIN OLMUŞTU

Gülden Mat Şakir, 16 Ağustos 2024 tarihli Resmi Gazete'de yayımlanan 2024/275 sayılı Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi ile Çankırı İl Jandarma Komutanı olarak atanmıştı. Bu görevlendirme, Türk Jandarma teşkilatında bir ilki temsil ediyordu. Şakir, il jandarma komutanlığı görevine getirilen ilk kadın subay olarak tarihe geçmişti.

Abdullah Karlıdağ
Abdullah Karlıdağ
Haberler.com - Yaşam
CHP'nin 'Terörsüz Türkiye Komisyonu' üyeleri belli oldu! İşte 10 kişilik liste

CHP'nin 'Terörsüz Türkiye Komisyonu' üyeleri belli oldu
Açlıktan ölen Gazzeli çocukların ahı çıkıyor! İsrail'e şok üstüne şok

Açlıktan ölen Gazzeli çocukların ahı çıkıyor! İsrail'e şok üstüne şok
Icrypex'in sahibi Gökalp İçer'in tüm mal varlığına el konuldu

Tutuklanan Gökalp İçer'e bir darbe daha! Her şeyini kaybetti
İl ayağa kalktı! Kadınlarla zorla birlikte olduğunu videoda anlattı, hemen evinden alındı

Kadınlarla zorla birlikte olduğunu anlattı, hemen evinden alındı
Haberler.com
500

Yorumlar (1)

Haber YorumlarıAlkurt:

Helal...Iste bu..!!!! Aziz ve Asil Turk Kadininin, Cumhuriyet kadinin basarisi, tebrik ederim....Simdi bagnazlar yobazlar olmadik laf soylerler..Catlayin

Yorum Beğen0
Yorum Beğenme0
yanıtYanıtla
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Bu kadarını kimse beklemiyordu! Şeyma Subaşı ağlayarak anlattı

Bu kadarını kimse beklemiyordu! Şeyma Subaşı ağlayarak anlattı
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.