İzmirli Hüseyin Ali Ogan, Atatürk'ü Gördüğü Anları Anlatıyor

Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ü iki kez dünya gözüyle görme şansı bulan İzmirli Hüseyin Ali Ogan, o anları çevresindekilere duygulanarak anlatıyor.

Uzun yıllar çiftçilikle uğraşan 99 yaşındaki Hüseyin Ali Ogan, Aliağa ilçesine bağlı Aşağışakran Mahallesi'nde kızı ve torunlarıyla hayatını sürdürüyor.

Hüseyin Ali Ogan, AA muhabirine, 1930'lu yıllarda, Atatürk'ün köylerinden geçeceği söylendiğinde çok heyecanlandığını dile getirdi.

O tarihlerde henüz çocuk olduğunu ifade eden Ogan, "Atatürk geldiğinde, bizim yanımızdan geçti. Süvariler oradaydı. Bizi selamladı." dedi.

"Gördüğünde sevindin mi?" sorusu üzerine duygulanan Ogan, "Çocuklar hep oradaydı..." derken gözyaşlarına hakim olamadı.

Atatürk'ü bir kez beyaz bir atın üzerinde, bir kez de bir cipte gördüğünü anlatan Ogan, "Bir çeşme ve zeytin ağacı vardı, oraya geldi. Bizi görünce, 20 metre kala arabadan indi. Eski bir arabaydı, cip gibi." ifadelerini kullandı.

"Çocukluğum o anları dinlemekle geçti"

Hüseyin Ali Ogan'ın 43 yaşındaki torunu Uğur Çakar, çocukluğunun dedesinden Atatürk'ü gördüğü anları dinlemekle geçtiğini söyledi.

Atatürk'ü dedesinden dinlemekten keyif aldıklarını ifade eden Çakar, "On yaşından beri dinliyorum dedemden ben bunları. Dedem şu an 100 yaşına dayandı hala kendi işini kendi görebiliyor Allah'a şükür. Atatürk'ü gördüğü zamanı şu an bile o günkü heyecanla anlatıyor. Her anlattığında ağlayarak anlatıyor. Bugün gibi yaşıyor ve anlatıyor. Atatürk'ü görmek de tabii herkese nasip olan bir olay değil. Çocukluğumuz bunları duymakla geçti, dedemin böyle bir anısı olmasından dolayı çok mutluyum." diye konuştu.