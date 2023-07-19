İzmirli Bisiklet Sürücüsü Doğanay Güzelgün Anıldı

İstanbul Bostancı sahilinde polis kontrol noktasından kaçtığı öne sürülen otomobil sürücüsü Sezer Temel Ünlü'nün çarparak ölümüne neden olduğu bisiklet sürücüsü Doğanay Güzelgün (51), İzmirli bisiklet sürücüleri tarafından Gündoğdu Meydanı'nda anıldı. Bisikletli Yaşam Platformu sözcüsü Mustafa Karakuş, bisiklet kullanımının artmasına rağmen bisikletin ulaşımda hak ettiği yeri bulamadığını belirterek, bisikletli ölümlerinin son bulması için önlemler alınması gerektiğini vurguladı.

İSTANBUL Bostancı sahilinde polis kontrol noktasından kaçtığı öne sürülen otomobil sürücüsü Sezer Temel Ünlü'nün çarparak ölümüne neden olduğu bisiklet sürücüsü Doğanay Güzelgün (51), İzmirli bisiklet sürücüleri tarafından Gündoğdu Meydanı'nda anıldı.

Kaza, dün saat 05.30 sıralarında Bostancı sahil yolu Çetin Emeç Bulvarı Maltepe istikametinde meydana geldi. Yolun karşısına geçmeye çalıştığı sırada polis kontrolünden kaçtığı iddia edilen otomobil sürücüsü Sezer Temel Ünlü'nün çarpması sonucu hayatını kaybeden bisiklet sürücüsü Doğanay Güzelgün, Gündoğdu Meydanı'nda İzmirli bisiklet sürücüleri tarafından anıldı.

Bisikletli Yaşam Platformu sözcüsü Mustafa Karakuş, öfkeli ve kırgın olduklarını belirterek, Ülkemizde son yıllarda gerek spor gerekse ulaşım amaçlı bisiklet kullanımının arttığı ve bisikletin yerinin vazgeçilmez olduğu görülmektedir. Fakat, bisiklet ulaşımda hak ettiği yeri bulamamıştır. Yönetmelikler ve mevzuatlar yeterli değildir. TBMM'de defaten gündeme gelmesine rağmen bisikletlilerin motorlu taşıt sürücülerinden kaynaklı yaşamdan koparılmasının önüne geçilememektedir. Her yıl yüzlerce bisikletli dostumuzu kural tanımaz, alkollü, emniyet şeridi ve hız sınırı kurallarını ihlal eden canilere kurban veriyoruz ve artık yeter diyoruz! Son iki yılda yaşamını kaybeden bisikletli sayısı 350'yi geçmiştir. Türkiye'de her hafta 2 kişi bisikletliyle yolda giderken araç çarpması sonucu hayatını kaybetmektedir dedi.

'DAVALARIN BİLİNÇLİ TAKSİRLE AÇILMASINI TALEP EDİYORUZ'

Türkiye'de sayısı 100'ü aşan bisikletli grup, topluluk ve dernekler olarak konunun takipçisi olacaklarını ifade eden Mustafa Karakuş, konuşmasının devamında şunları söyledi Dün sabah İstanbul Bostancı'da antrenman için arkadaşlarıyla birlikte yola çıkan bisikletli Doğanay Güzelgün, otomobilinde uyuşturucu ve alkol bulunan bir trafik canavarının çarpması sonucu trafik cinayetine kurban gitmiştir. Biz tüm Türkiye'deki bisiklet sporcuları ve bisiklete gönül vermiş kentiçi ulaşımda bisikleti tercih eden vatandaşlar olarak; hız limitleri çağrımızı duymazdan gelen İçişleri Bakanlığı'nı, 'turizmde bisikleti önemsiyoruz' diyen ama yollarda hiç önlem almayan Turizm Bakanlığı'nı, bisikletli ölümlerini görmezden gelen Adalet Bakanlığı'nı, taammüden insan ölümlerini sıradanlaştıran hakimleri ve savcıları, kendi milli ve lisanslı sporcularının hayatını önemsemeyen bisiklet federasyonunu, her seçim arifesi bisiklet yolları görselleri ile yolları süsleyip seçildikten sonra önce bisikletlileri unutan belediye başkanlarını göreve çağırıyoruz. 'Kaza değil cinayet' olarak gördüğümüz bisiklet kullanıcılarının ölümleri ile sonuçlanan çarpışma davalarının da 'bilinçli taksirle' açılmasını talep ediyoruz. Türkiye'de sayısı 100'ü aşan bisikletli grup, topluluk ve dernekler olarak konunun takipçisi olacağımızı ve Umut, Zeynep, Aşkım, Batuhan, Kemal Özer, Doğanay ve tüm kaybettiklerimizin anılarını yaşatırken davalarının takipçisi olacağımızı kamuoyuna duyururuz. Bisikletli ölümleri son bulsun. (DHA)