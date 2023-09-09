İzmir'in Kurtuluşu 101. Yıl Kutlamaları

İzmir'in kurtuluşunun 101'nci yıldönümü, tüm gün süren etkinliklerle kutlandı. Geceye taşan 9 Eylül coşkusu, Cumhuriyet Meydanı'ndan Kültürpark Lozan Kapısına kadar süren Fener Alayı ile doruğa ulaştı.

KERİM UĞUR

İzmir'in kurtuluşunun 101'nci yıldönümü, tüm gün süren etkinliklerle kutlandı. Geceye taşan 9 Eylül coşkusu, Cumhuriyet Meydanı'ndan Kültürpark Lozan Kapısına kadar süren Fener Alayı ile doruğa ulaştı. Tan Taşçı konseriyle coşan İzmirlileri selamlayan İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer, "İzmir, eğlencesini, neşesini yitirmiş bu coğrafyada antidepresandır, ilaçtır, vitamindir. Güzel İzmir'in güzel insanları. 9 Eylül ve İzmir bizim namusumuzdur. Bizim şerefimizdir. Son nefesimize kadar 9 Eylül'e İzmir'e sahip çıkacağız" dedi.

İzmir'in kurtuluşunun 101'nci yıldönümü, bu yıl da coşkulu kutlamalara sahne oldu. İzmir Büyükşehir Belediyesi'nin ev sahipliğinde düzenlenen etkinlikler, tüm gün devam etti. Program kapsamında düzenlenen Fener Alayı yürüyüşüne, İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer, Konak Belediye Başkanı Abdül Batur, Bayraklı Belediye Başkan Yardımcısı Gamze Eraslan, CHP İzmir İl Başkan Vekili Münir Sirhan Özen ve çok sayıda yurttaş katıldı. İzmir Büyükşehir Belediyesi Bandosu eşliğinde saat 20: 15'te Cumhuriyet Meydanı'ndan yola çıkan Fener Alayı'na katılan İzmirliler, ellerindeki Türk bayraklarıyla Kültürpark Lozan Kapısına kadar yürüdü. Başkan Tunç Soyer, balkonlarda ve kortejin dışında coşkuya ortak olan yurttaşları selamladı.

SOYER: İZMİR, ANTİDEPRESANDIR, İLAÇTIR, VİTAMİNDİR

Fener Alayının ardından İzmir Enternasyonal Fuarı kapsamında sahne alan Tan Taşçı konseriyle coşan İzmirlileri selamlayan İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer, "Güzel İzmir. Güzel İzmir'in güzel insanları. Sevgili kardeşlerim. 9 Eylül İzmir'in kurtuluşu. 9 Eylül savaşın son günü, barışın ilk günü. Yüz yıldır barış içinde yaşıyorsak bu 9 Eylül'de başladı. İzmir, kurtuluşun ve kuruluşun şehri. İzmir Cumhuriyetin ve demokrasinin en sağlam bekçisi. İzmir'in dağlarında, çiçekler açar. İzmir, eğlencesini, neşesini yitirmiş bu coğrafyada antidepresandır, ilaçtır, vitamindir. Güzel İzmir'in güzel insanları. 9 Eylül ve İzmir bizim namusumuzdur. Bizim şerefimizdir. Son nefesimize kadar 9 Eylül'e İzmir'e sahip çıkacağız" diye konuştu.

Başkan Soyer konuşmasının ardından ünlü sanatçıya zeytin fidanı armağan etti.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

1.VİDEO

TAN TAŞÇI KONSERİ

2.VİDEO

9 EYLÜL FENER ALAYI