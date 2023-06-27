İzmir'deki Kadın Şoförler Ulaşımda Memnuniyet Yaratıyor

İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer'in göreve gelmesinin ardından işbaşı yapan ve sayıları 2023 yılı itibariyle 145'e ulaşan ESHOT bünyesindeki 145 kadın şoför, ulaşımda memnuniyet yarattı. Kurumun yaptığı anketlerde yöneltilen soruları yanıtlayan İzmirliler toplu ulaşım hizmetinden güven içinde yararlandıklarını belirtti. Yurttaşlar birçok hatta mesai harcayan kadın şoförler için yüzde 74 oranında olumlu geri dönüş bildirdi.

İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer'in otobüslerde kadın şoförlerin de görev yapması yönündeki kararının ardından ESHOT Genel Müdürlüğü bünyesinde çalışan kadın şoför sayısı 145'e ulaştı. Kent genelinde birçok hatta güler yüzle mesai yapan kadın şoförler, kurumun anketinde İzmirlilerden de yüksek not aldı. Memnuniyet araştırmasına verilen cevaplarda kadın sürücüleri normal, iyi ve çok iyi bulanların ortalaması yüzde 74 oranına ulaştı.

HEM YOLCULAR HEM KADIN ŞOFÖRLER MUTLU

Kadın şoförlerin kullandığı otobüslerde yapılan 10 bin 404 ankette toplam 15 bin soruya yanıt verildi. Hem kurumun verdiği hizmetin kalitesi hem de yurttaşların güvenini sağlama noktasında kadın şoförlerin performansında, 'Şoförün vatandaşa karşı davranışı uygun', 'Şoför trafik kurallarına uyuyor ve otobüsü güvenli kullanıyor', 'Otobüs, iniş binişlerde yolcuyu yeteri kadar bekliyor' başlıkları öne çıktı.

"TUNÇ BAŞKANIMIZIN SAYESİNDE BUGÜNLERE GELDİK"

Görevde 5'inci yılını doldurmaya hazırlandığını ve bu durumdan duyduğu mutluluğu aktaran ESHOT şoförü Nihal Arslan, "Tunç Başkanımızın sayesinde böyle bir projeyle bugünlere geldik. İşimiz çok güzel, severek yapıyoruz. Yolcularımız çok memnun. Güne pozitif başlıyorum pozitif de bitiyor. Şu ana kadar bir sıkıntı yaşamadım. Yolcularımızın tepkileri çok güzel. Güler yüzle günaydın dediğimizde yolcularımız da güne pozitif başlıyor. Yüzlerinde hafif bir tebessüm oluyor. Bu bizi çok mutlu ediyor. Onlar da çok mutlu oluyor ve alışıyorlar, bizden önce 'günaydın, iyi akşamlar, kolay gelsin' demeye başlıyorlar. Onlar da mutlular inanıyorum. Yaptığımız iş kolay bir iş değil, zor bir iş ama severek yaptığımızdan bize çok kolay geliyor. Kadın şoförlerimizin daha da çoğalmasını istiyoruz. Bu işi yapmak isteyen kadınlar gelsinler müracaat etsinler, bizlerin arasına girsinler, onların da çok mutlu olacaklarına inanıyorum" dedi.

"ANNE ŞEFKATİYLE YAKLAŞIYORLAR"

Kadın şoförlerin çoğalmasını olumlu bir gelişme şeklinde nitelendiren İzmirli Nurcan Baştaş, "Çok memnun oluyoruz. Çok sevindik. Bu hakkı tanıdıkları için de çok teşekkür ederim. Çok iyi karşılanıyoruz" diye konuştu.

Sürekli toplu ulaşım kullandığını ve kadın şoförlerin daha dikkatli olduğunu belirten Rıza Kırmanci de, "Çok memnunuz. Çok da güzel araç kullanıyorlar ve bu işte iyiler" dedi.

Yurttaş Kadriye Zararsız ise, "Güler yüzlü kadın şoförleri görmek bizi daha mutlu ediyor. Kendimizi daha güvende hissediyoruz. Kibarlar, hoş görülüler, anne şefkatiyle yaklaşıyorlar. Çok memnunuz. Daha da fazla olmasını diliyoruz" açıklamasında bulundu.

Kadın şoförlerin hizmet vermesinden dolayı mutluluk duyduğunu aktaran Taner Çeliktuğ, "Gayet sakin, güzel, huzurlu bir yolculuk yapıyoruz onlarla beraber" dedi.