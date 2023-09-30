İzmir'de Hastaneden Kaçırılan Bebekler Bulundu

İZMİR'de hastaneden kaçırılan 3 günlük bebekleri, 6 saatte bulunup teslim edilen Suriyeli Talat (36) ve Hulut Abdullah (30) çifti, polislere teşekkür etti. Bebeklerine kavuşmanın sevincini yaşayan Talat Abdullah, "Bebeğimiz kaybolduğunda çok korktuk. Eşim çok ağladı" derken, eşi Hulut Abdullah ise "Yabancılara güvenip, yanlarında bebeklerinizi bırakmayın" diyerek aileleri uyardı.

Olay, 27 Eylül'de Tepecik Eğitim ve Araştırma Hastanesi Ahmet Ersan Kadın Hastalıkları ve Doğum Kliniği'nde meydana geldi. Kendisini sağlık görevlisi olarak tanıtan S.G. (51), Suriye uyruklu marangoz Talat Abdullah ile ev kadını Hulut Abdullah çiftinin 'Talat' ismini verdikleri 3 günlük bebeklerini kaçırdı. Ailenin şikayeti üzerine hastane yetkilileri, durumu polise bildirdi. Bebeğin kaçırıldığı anlar ise hastanenin güvenlik kameralarına yansıdı. Çalışma başlatan polis, bebeği kaçıran kadının hastaneden çıktıktan sonra taksiyle bindiğini tespit etti. Polis, görüntülerden yola çıkarak bebeği kaçıran kadının Konak ilçesi Çankaya semtinde taksiden inip, üzerindeki sağlıkçı kıyafetini Hisarönü Camisi'nde çıkardığını belirledi. Tanınmamak için tülbent taktığı da saptanan kadının S.G. olduğu tespit edildi. Limontepe Mahallesi'nde yaşadığı belirlenen S.G., aynı gün evinde yakalanıp, gözaltına alındı. Evde bulunan, sağlık durumu iyi olduğu tespit edilen bebek de ailesine teslim edildi.

SERBEST BIRAKILDI

Polisteki ifadesinde suçunu itiraf eden S.G., bir gün sonra adliyeye sevk edildi. S.G.'nin ifadesinde dini nikahlı evli olduğunu belirtip, çocuğu olmadığını, çok çabalamasına rağmen düşük yaptığını söylediği öğrenildi. S.G.'nin çocuk özlemi nedeniyle bebeği kaçırdığını ve pişman olduğunu ifade ettiği bildirildi. S.G., çıkarıldığı Nöbetçi Sulh Ceza Hakimliği tarafından adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

'BEBEĞİ POŞETE KOYUP DIŞARI ÇIKARMIŞ'

Talat bebeğin bulunmasıyla büyük sevinç yaşadıklarını belirten Abdullah çifti, yaşadıklarını anlattı. Yaşları 4 ile 14 arasında 2'si kız, 5 çocukları daha bulunduğunu belirten Talat Abdullah, "Olay günü işteydim. Eşimin yanında refakatçi olarak ağabeyimin eşi vardı. Eşim arayıp, 'Hemen gel, bebeği kaçırdılar' dedi. Hemen hastaneye gittim. Kendisini sağlıkçı olarak tanıtan kadın refakatçi olan yengeme, bebeği muayene için almaya geldiğini söylemiş. Refakatçimiz, 'Daha yeni muayenesi yapıldı' dediyse 'Tekrar muayene edilecek' diyerek bebeği kucaklayıp, götürmek istemiş. Asansöre kadar refakatçimizle birlikte gitmişler. Ancak, asansörün orada bebeği saracağını söyleyerek, refakatçimizden bir bez getirmesini istemiş. Refakatçimiz bezi getirmek için ayrıldığında da bebeği kaçırmış. Hastanenin güvenlik görevlilerine hiç takılmamış. Bebeği poşete koyarak dışarı çıkarmış" dedi. Bebeklerini bulan polislere teşekkür eden baba Abdullah, "Allah razı olsun onlardan. 6 saat içinde bebeğimizi bulup, bize teslim ettiler. Bebeğimiz kaybolduğunda çok korktuk. Eşim çok ağladı" diye konuştu. Türkçe bilmediği için konuşmaları eşi tarafından tercüme edilen Hulut Abdullah ise "Bebeğim kaybolduğunda çok korktum. Yabancılara güvenip, yanlarında bebeklerinizi bırakmayın" diyerek aileleri uyardı. (DHA)