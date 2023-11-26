İzmir'de Deniz Yükselmesi ve Su Baskınları

İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer, İzmir'de denizin yükselmesiyle su baskınlarının oluştuğu bölgelerde oluşan durumu tespit etmek ve ekipleri yönlendirmek için sabahın erken saatlerinden itibaren sahada inceleme yaptı. Kordon'da sokakları ve hasarlı iş yerlerini ziyaret eden Başkan Soyer etkilenen tüm yurttaşlara geçmiş olsun dileğinde bulunarak, "Zor bir geceydi. Ekiplerimiz canla başla çalışıyorlar. Ne yazık ki iklim krizi sonuçlarıyla daha da karşılaşacağız. Şehrin dirençli hale getirilmesi temel öncelikli hedefimiz. Senelerdir dirençli kent yaratmanın önemini anlatıyoruz. Bundan sonra daha da önlem almamız gerek" dedi.

İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer, deniz kabarması olarak adlandırılan meteorolojik olay sebebiyle deniz sularının sokakları kapladığı Kordon'a giderek çalışmaları inceledi. Gece boyunca sahadaki ekipleri yönlendiren Başkan Tunç Soyer günün ağarmasıyla birlikte durum tespiti için sorunlu bölgelere gitti. Soyer'e İZSU Genel Müdürü Ali Hıdır Köseoğlu ile İtfaiye Dairesi Başkanı İsmail Derse eşlik ederek son durum hakkında bilgi verdi. Başkan Soyer'in görüştüğü yetkililer deniz seviyesinin yükselmesinin tsunami etkisi yarattığını ve denizin karadan yüzlerce metre içerilere ilerlediğini söyledi.

NE YAZIK Kİ İKLİM KRİZİ SONUÇLARIYLA DAHA DA KARŞILAŞACAĞIZ

İzmir'de meteorolojik koşulların yarattığı etkiye bağlı olarak yaşanan deniz taşkınından etkilenen vatandaşlara geçmiş olsun dileklerinde bulunan Başkan Soyer, "7 Eylül'de İstanbul'da Küresel Denge Derneği'nin toplantısı olmuştu ve İstanbul ve İzmir'de deniz seviyesinin yükseleceğine dair bilimsel veriler paylaşılmıştı. Gelinen nokta 2050 yılına kadar deniz seviyesinin 50 cm yükselmesi öngörülüyor. 2100'e kadar ise deniz seviyesinin 1 metre yükselmesi öngörülüyor. Kısacası küresel ısınma diye tarif edilen iklimdeki değişiklik daha sonra iklim krizi olarak arz edilmeye başladı ve artık ne yazık ki ülkemiz de bu sonuçları yaşıyor. Akdeniz Anadolu bu iklim krizinin odak noktaları. İzmir 3 sene önce ilk kez tsunami yaşamıştı. Asla aklımıza gelmeyen bir tablo ile karşılaşmıştık. Sığacık sular altında kalmıştı. Bu kez Bostanlı ve Mavişehir ile Alsancak maalesef felakete uğradı. 400'ün üzerinde ev ve iş yeri deniz suyuyla mağdur oldu. 100'ün üzerinde vatandaşımızı tahliye ettik. Zor bir geceydi. Ekiplerimiz can ve başla çalışıyorlar. Ne yazık ki iklim krizi sonuçlarıyla daha da karşılaşacağız. Şehrin dirençli hale getirilmesi temel öncelikli hedefimiz. Senelerdir dirençli kent yaratmanın önemini anlatıyoruz. Deniz kabarması olarak adlandırılan durum bir tsunami etkisi yarattı ve deniz karadan yüzlerce metre içerilere ilerledi. Sığacık, Alaçatı, Bostanlı, Kordon İstanbul'da aynı şekilde Üsküdar, Tuzla bir çok ilçemiz deniz kenarında olduğu için bu tehditle karşı karşıya. Bütün vatandaşlarımıza geçmiş olsun diliyorum" dedi.

DENİZ SEVİYESİ 1 METRE YÜKSELDİ

İzmir'de meteorolojik koşulların yarattığı etkiye bağlı olarak deniz taşkını yaşandı. İzmir Büyükşehir Belediyesi İZSU Genel Müdürlüğü ve İtfaiye Dairesi Başkanlığı ekipleri, deniz seviyesinin 1 metre yükseldiği taşkına karşı, tüm personel ve ekipmanıyla halkın can ve mal güvenliğini sağlamak için özverili bir mücadele yürütüyor.

MAĞDUR OLAN VATANDAŞLARIMIZLA BİREBİR İLGİLENİYORUZ

İç ve Orta Körfez'de bulunan gözlem istasyonlarındaki raporlarla deniz seviyesindeki yükselmeyi ölçtüklerini ifade eden İZSU Genel Müdürü Ali Hıdır Köseoğlu, "Hava basıncının bin milibarın altına düştüğünü gözlemledik. Başkanımız da vatandaşlarımızı uyarmıştı. Deniz seviyesi yükseldi ve sorunlu bölgelerimize ekiplerimizi sevk ettik. Gece 02.00'den beri binin üzerinde personelimizle sahadayız. Mağdur olan vatandaşlarımızla birebir ilgileniyoruz. Apartmanlarda su tahliyesi yapıyoruz. Sosyal Yardımlar ekiplerimiz de vatandaşlarımızın isteklerini yerine getiriyor" şeklinde konuştu.

ÖĞLEDEN SONRA DA YAĞIŞ VE RÜZGAR DEVAM EDECEK

İtfaiye Daire Başkanı İsmail Derse de, "Deniz kabarmasıyla birlikte büyük bir afet oluştu ve bu afete karşı Meteroloji Genel Müdürlüğü bugün öğlen saatlerinden itibaren yağışın ve rüzgarın kuvvetinin artacağını bildirdi. Çatı uçmalarına karşı vatandaşlarımızın önlem almalarını ve özellikle soba kullanan vatandaşların bugün soba zehirlenmelerine karşı başka bir ısınma aracı kullanmalarını, araçları ağaç yakınına park etmemelerini diliyoruz" diye konuştu.