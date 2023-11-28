İzmir Büyükşehir Belediyesi ve Emniyet Müdürlüğü İşbirliğiyle Trafik Güvenliği Sağlanacak

İzmir Büyükşehir Belediyesi, Emniyet Müdürlüğü ile işbirliği yaparak kent trafiğinin güvenliğini sağlıyor. İZUM'da görevli emniyet personeli, trafikte yaşanan olumsuz durumları tespit ederek müdahale ediyor. 2024 yılında Elektronik Denetleme Sistemi (EDS) ile kırmızı ışık ihlal noktaları ve hız koridorları denetlenecek.

İzmir Büyükşehir Belediyesi, kent trafiğinin güvenliği için Emniyet Müdürlüğü'yle işbirliği yapıyor. İzmir Ulaşım Merkezi'nde (İZUM) görevli emniyet personeli, trafikte yaşanan olumsuz durumları anında tespit ederek müdahale edilmesini sağlıyor. İki kurumun 2024 yılında ortak yürüteceği Elektronik Denetleme Sistemi'yle (EDS) 177 noktada kırmızı ışık ihlal noktası ve 15 hız koridoru denetimi yapılarak kural ihlali kaynaklı can ve mal kayıpları azaltılacak.

Kent trafiğinde akılcı çözümler üretme hedefiyle çalışmalarını yürüten İzmir Büyükşehir Belediyesi, trafiğin daha güvenli ve akıcı olması için İZUM'da İzmir İl Emniyet Müdürlüğü iş birliğiyle çalışmalarını genişletti. İzmir Büyükşehir Belediyesi Ulaşım Dairesi Başkanlığı ile İzmir İl Emniyet Müdürlüğü arasında yürütülen çalışma kapsamında emniyet yetkilileri, şehir trafiğini 10 binden fazla akıllı cihazla yöneten İZUM altyapısını kullanarak trafikte yaşanan aksaklıklara anında müdahale ediyor. İZUM'da görevlendirilen Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü ekipleri, sistem sayesinde trafik kazası durumları da tespit ederek hem güvenliği hem de akıcılığı sağlıyor.

EDS İLE TRAFİK DAHA GÜVENLİ OLACAK

2024 yılında faaliyete başlaması planlanan Elektronik Denetleme Sistemi (EDS) ile İzmir trafiğindeki anlık denetlemeler daha akıcı, güvenli ve konforlu bir hale getirilecek. Emniyet Genel Müdürlüğü'nün onayladığı proje için ihale süreçleri başlatılacak. Proje kapsamında emniyet mensupları, EDS ile oluşturulacak 177 adet kırmızı ışık ihlal noktası ve 15 hız koridorunda ise kontrol ve yaptırım uygulayabilecek. Böylelikle İzmir trafiğinde yaşanan hız ve kural ihlalleri büyük ölçüde önlenecek.

"KURALLARA DAHA FAZLA UYULMASINA KATKI SAĞLAYACAK"

Proje hakkında bilgi veren İzmir Büyükşehir Belediyesi Ulaşım Dairesi Başkanı Kadir Efe Oruç, "İZUM binamıza kent genelinde yaklaşık 1 milyon metreden fazla fiber bağlantıyla veri akışı sağlanıyor. Binlerce kamera ve akıllı cihazlardan gelen bilgiler, merkezimizde işleniyor. Emniyet Müdürlüğümüzle yaptığımız koordinasyonla, trafikte olan bir kazaya ve olası kural ihlallerine çok hızlı bir müdahale gerçekleştirebiliyoruz. Bu, tabi ki trafiğin akış hızı, süresi ve istenmeyen durumların çok hızlı bir şekilde çözümüyle bir rahatlama sağlıyor. Bunun üstüne şu an Emniyet Müdürlüğümüzle uygulayacağımız Elektronik Denetleme Sistemi'nde de sona yaklaştık. Kentimiz genelinde 177 noktada ışık ihlali kontrolü, 15 koridorda da hız denetimi yapılacak. Dolayısıyla bu denetim yapıları da kurallara daha fazla uyulmasına katkı sağlayacak" şeklinde konuştu.

"EDS İLE KENTİN TRAFİK KÜLTÜRÜ İYİLEŞTİRİLECEK"

İzmir Büyükşehir Belediyesi'nin yapmış olduğu düzenlemelerle kent trafiğinde kültür oluşturulmak istendiğini ifade eden Kadir Efe Oruç, "EDS'nin uygulanmaya başlamasıyla kentimizdeki trafik kültürünün daha da iyileşeceğini göreceğiz. EDS'de son aşamaya yaklaştık. 2024 yılı içinde bu sistemi İzmirlilerle buluşturmak istiyoruz" ifadelerini kullandı.

İZMİR TRAFİĞİ 7 GÜN 24 SAAT İZUM KONTROLÜNDE

Sistem hakkında bilgi veren İZUM Şube Müdürü Özgür Yalçınkaya ise, "İZUM olarak, İzmir trafiğinin akıllı ulaşım sistemleri bileşenleriyle yönetilmesi ve yönlendirmesi işlerini yapıyoruz. Akıllı trafik sistemlerinin belli başlı bazı bileşenleri var. Trafik izleme kameralarımız var. Bu kameralarla şehrin ana arterlerinin trafiğini izleyebiliyoruz. Anlık trafikteki durumu görüp buradaki emniyet teşkilatından arkadaşlarımızla sahadaki trafiğe müdahale edebiliyoruz. Bunların dışında bizim erişebildiğimiz, yönettiğimiz 571 kavşak var. Kavşaklarımız, sabit süreli ve dinamik adaptif kavşaklarımız olmak üzere ikiye ayrılıyor. Adaptif kavşaklarımızda sensörlerle her bir koldaki trafik yükünü görüp, sayıp hesaplama yaparak hangi kola ne kadar süre yeşil ışık yanacağına karar verebiliyoruz. Böylelikle trafik yoğunluğunu azaltabiliyoruz. Bunların dışında uzaktan kontrol edebildiğimiz yayalaştırılmış bölgeler, bilgilendirme panoları, tüm trafik sinyalizasyon işleri, Konak Tüneli'nin kontrolü 7 gün 24 saat İZUM üzerinden yönetiliyor. EDS sistemi şehirdeki sistemlerin elektrik olarak denetlenip bunların müdahaleye dönüşmesini sağlayacak. Bununla ilgili çalışmalarımız İzmir İl Emniyet Müdürlüğü'yle koordineli bir şekilde yürüyor. Sistemle ilgili protokoller imzalanarak Ankara'ya onaya gönderilmişti. Ankara'dan onay geldi. Şimdi gerekli ihale ve işlemlerle elektronik denetleme sistemi şehrimize kurulacak" şeklinde konuştu.