İstanbullular bugün dikkat! Yürüyüşe çıkmayın, pencereleri kapatmakta fayda var

İstanbul ve çevresinde bir süredir beklenen karbonmonoksit patlaması sabah saatlerinde etkisini göstermeye başladı.

Sabah işe gitmek için dışarı çıkan vatandaşlar ve evini havalandırmak amacıyla pencerelerini açanlar, havada yoğun bir koku olduğunu fark etti. Hava Forum'un geçtiği bilgilere göre havanın kirli ve boğucu olduğunu belirten vatandaşlar, solunum güçlüğü yaşadıklarını ve nefes aldıkça göğüslerinde sıkışma hissettiklerini ifade etti.

UZMANLARDAN ART ARDA UYARILAR

Durumun ciddi boyutlara ulaşmasıyla uzmanlardan peş peşe uyarılar geldi. Yetkililer, açık havada uzun süre vakit geçirmenin sağlık sorunlarına yol açabileceği konusunda vatandaşları uyardı.

Karbonmonoksitin solunduğunda baş ağrısı, halsizlik, mide bulantısı ve öksürük gibi belirtilere neden olabileceğini vurgulayan uzmanlar, özellikle risk grubunda bulunan yaşlılar, çocuklar ve solunum rahatsızlığı olan kişilerin kapalı alanlarda kalmasını ve evlerinin camlarını kapalı tutmasını önerdi.

PROFESÖR HAVA KİRLİLİĞİ VERİLERİNİ AÇIKLADI

İTÜ İklim Bilimi ve Meteoroloji Mühendisliği Bölümü Öğretim Üyesi Prof. Dr. Hüseyin Toros da bugün, İstanbul'un 2023 ile 2024'teki hava kirliliği oranlarına ilişkin verileri açıklamıştı.

Prof. Dr. Hüseyin Toros tarafından açıklanan verilere göre, İstanbul'daki hava kalitesi ölçümleri '2024 yılında karbonmonoksit değerlerinde 2023'e kıyasla yüzde 12 düzelme' görüldüğünü ortaya çıkardı. Hava kirliliğinde en çok artış ise ozonda oldu. İstanbul genelinde 2023 yılı hava kirliliği ozon ortalaması 34,62 µg/m³ iken, 2024 yılı ortalaması 38,07 µg/m³ oldu. Toros verdiği demeçte "Havamızın yeterince temiz olduğunu söyleyemeyiz" dedi.