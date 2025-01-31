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İstanbullular bugün dikkat! Yürüyüşe çıkmayın, pencereleri kapatmakta fayda var

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İstanbul'da beklenen karbonmonoksit patlaması başladı. Sabah işe gitmek için yola çıkanlar havanın kötü koktuğunu fark ederken uzmanlardan uyarı gecikmedi. Açık havada yürüyüş yapmanın sağlığa zararlı olabileceğine işaret eden yetkililer evlerin camlarını kapalı tutma konusunda ikazlar sıraladı. Öte yandan bu durumun insanlarda baş ağrısı, öksürük ve halsizlik yaratabileceği ifade ediliyor.

İstanbul ve çevresinde bir süredir beklenen karbonmonoksit patlaması sabah saatlerinde etkisini göstermeye başladı.

Sabah işe gitmek için dışarı çıkan vatandaşlar ve evini havalandırmak amacıyla pencerelerini açanlar, havada yoğun bir koku olduğunu fark etti. Hava Forum'un geçtiği bilgilere göre havanın kirli ve boğucu olduğunu belirten vatandaşlar, solunum güçlüğü yaşadıklarını ve nefes aldıkça göğüslerinde sıkışma hissettiklerini ifade etti.

İstanbullular bugün dikkat! Yürüyüşe çıkmayın, pencereleri kapatmakta fayda var

UZMANLARDAN ART ARDA UYARILAR

Durumun ciddi boyutlara ulaşmasıyla uzmanlardan peş peşe uyarılar geldi. Yetkililer, açık havada uzun süre vakit geçirmenin sağlık sorunlarına yol açabileceği konusunda vatandaşları uyardı.

İstanbullular bugün dikkat! Yürüyüşe çıkmayın, pencereleri kapatmakta fayda var

Karbonmonoksitin solunduğunda baş ağrısı, halsizlik, mide bulantısı ve öksürük gibi belirtilere neden olabileceğini vurgulayan uzmanlar, özellikle risk grubunda bulunan yaşlılar, çocuklar ve solunum rahatsızlığı olan kişilerin kapalı alanlarda kalmasını ve evlerinin camlarını kapalı tutmasını önerdi.

İstanbullular bugün dikkat! Yürüyüşe çıkmayın, pencereleri kapatmakta fayda var

PROFESÖR HAVA KİRLİLİĞİ VERİLERİNİ AÇIKLADI

İTÜ İklim Bilimi ve Meteoroloji Mühendisliği Bölümü Öğretim Üyesi Prof. Dr. Hüseyin Toros da bugün, İstanbul'un 2023 ile 2024'teki hava kirliliği oranlarına ilişkin verileri açıklamıştı.

Prof. Dr. Hüseyin Toros tarafından açıklanan verilere göre, İstanbul'daki hava kalitesi ölçümleri '2024 yılında karbonmonoksit değerlerinde 2023'e kıyasla yüzde 12 düzelme' görüldüğünü ortaya çıkardı. Hava kirliliğinde en çok artış ise ozonda oldu. İstanbul genelinde 2023 yılı hava kirliliği ozon ortalaması 34,62 µg/m³ iken, 2024 yılı ortalaması 38,07 µg/m³ oldu. Toros verdiği demeçte "Havamızın yeterince temiz olduğunu söyleyemeyiz" dedi.

İstanbullular bugün dikkat! Yürüyüşe çıkmayın, pencereleri kapatmakta fayda var
Erdem Aksoy
Erdem Aksoy
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Yorumlar (16)

Haber YorumlarıGjerj Kastoroiti:

2002 den beri normal birşey olmaz zaten gudubetler gitmeden

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Haber Yorumlarıazad:

Sevenlerinin İMAMOĞLU nu desteklemeye gitmesinler diye uydurulmuş bir haber demekten kendini alamıyor insan

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Haber YorumlarıVedat Mutlusoy:

yalan haber yapmak hiçte etik değil yanlı medya amacınız başka bunu biliyoruz

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Haber YorumlarıErtan Baykal:

Yalaaaaan. Herkez Çağlayan’a lütfen.

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Haber YorumlarıCeyhan Uğurlu:

Zaten istanbul eski günlerini özlemişti şaşırdıkmı yok nasıl istanbul egleniyormuyuz

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Haber YorumlarıHesap kullanıcısı null:

Normal bir durum değil bu

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Haber YorumlarıTrabzon61:

Buyuk bir oyun oynaniyor. Asilarla basaramadiklarini simdi hava kirliligi bahanesiyle basarmaya calisiyorlar. Havadan karadan her yerden bizleri zehirlemeye calisiyorlar. Allah seytanin serrinden bizleri korusun Insallah.

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Haber YorumlarıCevap :

Millet işe giderken ne ile gidecek acaba saçma sapan (sözde) haber yapmayın !

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Haber YorumlarıCumali Keleş:

chemtrails yüzünden oluyor

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Haber Yorumlarıyasemin yilmaz:

Evet kimyasal sprey. Ani hastalıklar, geçmeyen öksürükler.

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