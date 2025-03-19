Ekrem İmamoğlu ile birlikte gözaltına alındılar! İşte isim isim tam liste

İmamoğlu ile birlikte gözaltına alındılar! İşte isim isim tam liste
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İstanbul Üniversitesi'nde İmamoğlu protestosu! Polisle arbede yaşandı

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İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun diplomasının iptal edilmesi ve ardından soruşturma kapsamında gözaltına alınmasına tepki için eylem yapan İstanbul Üniversitesi öğrencileriyle polis arasında arbede yaşandı. Yüzlerce öğrenci kurulan barikatı aşarken polisin müdahalesi sonrasında gerilimin yer yer tırmandığı görüldü.

Üniversite diploması dün akşam saatlerinde iptal edilen İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı ve CHP'nin cumhurbaşkanı adayı olması beklenen Ekrem İmamoğlu, bu sabah saatlerinde İBB'ye yönelik iki ayrı soruşturma kapsamında evine gelen yüzlerce polis tarafından gözaltına alındı.

ÜNİVERSİTEDE PROTESTO GÖSTERİSİ

İstanbul Üniversitesi öğrencileri İmamoğlu'nun diplomasının iptali ve gözaltına alınmasına yönelik protesto gösterisi düzenledi.

İstanbul Üniversitesi'nde İmamoğlu protestosu! Polisle arbede yaşandı

DİĞER ÜNİVERSİTELERDEN DE KATILIM OLDU

Esnaf Yemekhanesi önünde toplanan kalabalığa Boğaziçi Üniversitesi, Yıldız Teknik Üniversitesi ve İstanbul Teknik Üniversite'nden öğrenciler dahil oldu.

İstanbul Üniversitesi'nde İmamoğlu protestosu! Polisle arbede yaşandı

POLİS TARAFINDAN DURDURULDULAR

Öğrenciler, yemekhane önünden Ana Kapı'ya doğru yürüyüşe başlarken İktisat Fakültesi önünde polis tarafından durduruldu.

İstanbul Üniversitesi'nde İmamoğlu protestosu! Polisle arbede yaşandı

BARİKAT ÖNÜNDE ARBEDE YAŞANDI

Öğrenciler "Aç aç barikatı aç" sloganları atarken polisin kalabalık öğrenci müdahalesine sert oldu. Yaşanan arbede sırasında çok sayıda kız öğrencinin yerlere düştükleri anlar kameralara saniye saniye yansıdı.

İstanbul Üniversitesi'nde İmamoğlu protestosu! Polisle arbede yaşandı
Kaynak: Haberler.com / Yaşam
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Yorumlar (26)

Haber YorumlarıSerkan Taşdemir:

Adam gibi okulunuzu okuyun dhkpc militanları bunlar

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Haber Yorumları86ndybkh2w:

diplomalı teröristler.

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Haber Yorumlarıalfatek_58:

MİLLET SESSİZ KALIRMI SANIYODUNUZ !

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Haber YorumlarıKartal Doğan:

Zıplama eylemi yapsaydınız ! Size düştü Ekoyu savunmak !

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Haber YorumlarıTürk:

bütün marjınal örgütler CHP çatısı altında toplanmış CHP ülkem için bir tehditdir…

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Haber YorumlarıKa-ser Gıda:

nesil geleceğini kurtarmaya çalışıyor

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Haber YorumlarıVodafone KARDELEN:

az kaldı az ülkede zaten huzur morel yok

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Haber Yorumlarıhacer ilhan:

Yeni yetmeler emir almışlar

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Haber YorumlarıOrhan Irmak:

ilginç

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Haber YorumlarıIppek Xxvro:

Sorumlu erdogan yemedigi nane kalmadi

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