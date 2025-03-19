İstanbul Üniversitesi'nde İmamoğlu protestosu! Polisle arbede yaşandı

Üniversite diploması dün akşam saatlerinde iptal edilen İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı ve CHP'nin cumhurbaşkanı adayı olması beklenen Ekrem İmamoğlu, bu sabah saatlerinde İBB'ye yönelik iki ayrı soruşturma kapsamında evine gelen yüzlerce polis tarafından gözaltına alındı.

ÜNİVERSİTEDE PROTESTO GÖSTERİSİ

İstanbul Üniversitesi öğrencileri İmamoğlu'nun diplomasının iptali ve gözaltına alınmasına yönelik protesto gösterisi düzenledi.

DİĞER ÜNİVERSİTELERDEN DE KATILIM OLDU

Esnaf Yemekhanesi önünde toplanan kalabalığa Boğaziçi Üniversitesi, Yıldız Teknik Üniversitesi ve İstanbul Teknik Üniversite'nden öğrenciler dahil oldu.

POLİS TARAFINDAN DURDURULDULAR

Öğrenciler, yemekhane önünden Ana Kapı'ya doğru yürüyüşe başlarken İktisat Fakültesi önünde polis tarafından durduruldu.

BARİKAT ÖNÜNDE ARBEDE YAŞANDI

Öğrenciler "Aç aç barikatı aç" sloganları atarken polisin kalabalık öğrenci müdahalesine sert oldu. Yaşanan arbede sırasında çok sayıda kız öğrencinin yerlere düştükleri anlar kameralara saniye saniye yansıdı.