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İstanbul'un yanı başında kar yağışı başladı

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İstanbulluların sabırsızlıkla beklediği kar yağışı Marmara Bölgesi'nde başladı. Meteoroloji'nin sarı kodlu uyarı verdiği Edirne'nin yüksek kesimlerinde kar yağışı etkili oldu. Beyaz örtüye bürünen kentte yarın da kar yağışının aralıklarla sürmesi bekleniyor.

Meteoroloji Genel Müdürlüğü, yurt genelinde etkili olacak yağışlı havayla ilgili kritik uyarılarda bulundu. Son tahminlere göre, özellikle Marmara ve Ege Bölgesi başta olmak üzere birçok bölgede kuvvetli yağış, karla karışık yağmur ve yüksek kesimlerde kar yağışı bekleniyor.

METEOROLOJİ'DEN 13 İLE SARI KODLU UYARI

Meteoroloji, Trakya'da ( Edirne, Kırklareli, Tekirdağ) kuvvetli yağmur ve sağanak beklendiğini ve bölgenin yüksek kesimlerinde karla karışık yağmur ve kar yağışının etkili olacağını bildirdi. İstanbul, Kocaeli ve Yalova'da ise yerel olarak kuvvetli sağanak yağış (21-50 kg/m²) beklendiği aktarıldı. Meteoroloji vatandaşları yağışların, sel, su baskını, yıldırım, kuvvetli rüzgar, ulaşımda aksamalar ve tipi gibi riskleri beraberinde getireceği konusunda dikkatli olmaya çağırarak 13 il için "sarı kodlu" uyarıda bulundu.

İstanbul'un yanı başında kar yağışı başladı

Sarı kodlu uyarı verilen iller şöyle:

  1. İstanbul
  2. Edirne (kar ve karla karışık yağmur)
  3. Kırklareli (kar ve karla karışık yağmur)
  4. Tekirdağ (kar ve karla karışık yağmur)
  5. Kocaeli
  6. Yalova
  7. Bursa
  8. Balıkesir
  9. Çanakkale
  10. İzmir
  11. Manisa
  12. Aydın

EDİRNE'DE KAR YAĞIŞI BAŞLADI

Meteoroloji'nin sarı kodlu uyarısının ardından Balkanlar'dan gelen soğuk ve yağışlı hava, Edirne'nin yüksek kesimlerinde kar yağışı başladı. Şehir merkezinde karla karışık yağmur etkili oldu. Kentin Lalapaşa ilçesinin yüksek kesimleri ve bazı köyleri ile Bulgaristan'a ulaşımın sağlandığı Hamzabeyli sınır kapısı yolu beyaza büründü. Meteoroloji yetkililerinden alınan bilgiye göre, hava sıcaklığının 2 derece ölçüldüğü bölgede kar yağışının yarın da aralıklarla sürmesi bekleniyor.

İstanbul'un yanı başında kar yağışı başladı

İstanbul'un yanı başında kar yağışı başladı
Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Çağla Taşçı - Yaşam
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