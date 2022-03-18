İstanbul için peş peşe uyarı! Turuncu alarm verildi, yarına dikkat

Meteoroloji ve AKOM'un uyarılarının ardından İstanbul'un bazı bölgelerinde bugün kar yağmaya başladı. Yağış, bazı bölgeler belirli aralıklara etkisini göstermeye devam ediyor.

SALI GÜNÜ YAĞIŞ BEKLENMİYOR

Meteoroloji'nin son hava durumu raporuna göre İstanbul'da bugün, yarın ve pazar günü yoğun kar yağışı etkili olacak. Pazartesi günü sıcaklığın biraz yükselmesiyle yağış karla karışık yağmura dönecek. İstanbul'da salı günü yağış beklenmiyor.

MOTOSİKLET VE KURYELER TRAFİĞE ÇIKAMAYACAK

Yerlikaya, kentte beklenen kuvvetli kar yağışı nedeniyle bugün saat 17.30'dan itibaren motosiklet, elektrikli scooter ve motokuryelerin trafiğe çıkışlarına izin verilmeyeceğini duyurdu.

VALİ YERLİKAYA'DAN YARIN İÇİN UYARI

İstanbul Valisi Ali Yerlikaya, cumartesi günü için yaptığı uyarıda, "Meteoroloji Bölge Müdürlüğümüz 19 Mart Cumartesi günü İstanbul için turuncu verdi. Saat 03.00-06.00 arası kar, saat 06.00-24.00 arası kuvvetli kar sağanakları ve kuvvetli kar yağışı bekleniyor. Lütfen, zorunlu olmadıkça trafiğe çıkmayalım" ifadelerini kullandı.

"LÜTFEN TOPLU TAŞIMA KULLANIN"

Öte yandan İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, "17.20'de başlayıp gece boyu yoğun bir kar yağışı yaşayacağız. Vatandaşlarımızı saat 17.00 itibariyle özel araçlarıyla trafiğe çıkmamaları noktasında uyarıyorum. Tüm ulaşım hatlarında ek seferler koyduk. Lütfen özel aracınızı değil toplu taşımayı kullanınız." ifadelerini kullandı.